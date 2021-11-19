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Россию обманули: в Кремле высказались о поставках на Украину оружия НАТО
19 ноября 2021, 15:05 • 245 • Политика
Североатлантический альянс продолжает продвигаться в восточном направлении
Россия вынуждена реагировать на провокационные действия НАТО, которые уже проходят у самых ее границ. Заявлениям, что планы Брюсселя не представляют угрозы для РФ, у Москвы нет оснований доверять. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Накануне президент РФ Владимир Путин припомнил, как еще недавно в альянсе заверяли, что не планируют продвигать военную инфраструктуру ближе к территории России, а в итоге НАТО далеко продвинулась на Восток.
"Россию обманули. Я говорю простым человеческим языком",
– высказался Песков. По его словам, сейчас "дрейф военной инфраструктуры НАТО на Восток" продолжается.
"Мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны НАТОвских государств",
– привел пример пресс-секретарь президента. Он подтвердил, что Украина – суверенное государство, которое вправе принимать самостоятельные решения, в том числе по отказу от внеблокового статуса. Но для России это – "нежелательный и недопустимый сценарий". И чтобы обеспечить в этих условиях свою безопасность, Москва будет принимать меры.
Как отметил Путин, выступая на коллегии в МИД 18 ноября, США и НАТО перешли "красную линию" по ряду направлений, сломав при этом "механизмы диалога". О том, что между Россией и Западом может начаться война из-за Украины, ранее предупредил американский эксперт.
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