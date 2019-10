«Россию ненавидят, потому что она не делает то, что ей говорят»

Русофобы в законе

10 октября Европейский парламент принял резолюцию «Об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах», за которую проголосовали 469 депутатов при 143 против и 47 воздержавшихся.

Если коротко, цель очередной резолюции Европарламента – удержать информационную монополию на либеральное враньё, распространяя его на Россию. Попутно обвинить европейских критиков Евросоюза в «русофильстве» как в чём-то политически опасном. Хотя понять, чем сербские, болгарские или немецкие русофилы опасны для демократии в Европе, из подобных документов невозможно.

В преамбуле новой резолюции говорится, что иностранное вмешательство в выборы серьёзно угрожает европейскому демократическому обществу. Выражается «глубокая озабоченность по поводу крайне опасного характера российской пропаганды» и содержится «призыв к Еврокомиссии и Совету ЕС разработать эффективную и подробную стратегию быстрого и решительного противодействия российским стратегиям дезинформации». Предлагается разработать общеевропейские нормы, исключающие финансирование избирательных кампаний и политических партий в странах ЕС из России, дескать, оказание такой помощи установлено (?).

Татьяна Жданок

Для чего всё это? Член Европарламента от Латвии Татьяна Жданок считает, что для выбивания денег на антироссийскую пропаганду. Резолюция Европарламента призывает сделать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям «Восток» постоянной структурой в рамках Европейской внешнеполитической службы, а также значительно увеличить финансирование и штат этой группы. «В прошлом году группа получила 1,3 миллиона евро из бюджета ЕС для борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. За эти деньги она зафиксировала 434 случая дезинформации в российских СМИ. В этом году бюджет группы был увеличен до трех миллионов евро. И эти деньги дали незамедлительный эффект – в нынешнем году было обнаружено уже 998 таких случаев… Нет никаких сомнений в том, что такая серьезная контора может освоить и 100 миллионов, а взамен найти астрономическое количество случаев дезинформации. Закономерность просматривается. Чем больше денег налогоплательщиков закладывается в устройство, тем больше случаев дезинформации будет найдено. Деньги – ваши, отчеты – наши», – пишет Татьяна Жданок.

Постоянная озабоченность получением дополнительных денег «на борьбу с российской дезинформацией» означает по крайней мере две вещи: во-первых, российская политическая пропаганда достаточно эффективна, она, что называется, достаёт целевую аудиторию; во-вторых, на фронтах информационной войны становится горячее.

Это видно и из других документов Европарламента. Например, из резолюции, принятой 19 сентября с. г., в которой советско-германский договор о ненападении 1939 года объявляется причиной Второй мировой войны, осуждаются «сталинизм, нацизм и другие тоталитарные и авторитарные режимы» и выражается обеспокоенность в связи с «усилиями нынешнего российского руководства по сокрытию фактов преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом».

Эта резолюция особенно важна в связи с наступающим 75-летием Великой Победы. Уравнять коммунизм и нацизм, Сталина и Гитлера, Советский Союз и фашистское государство – давнишняя навязчивая идея западной пропаганды. Европарламент и заявляет, что «два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

Лживый характер этого тезиса, ставшего на Западе каноническим, неоднократно доказывался советской и российской исторической наукой. В последнее время этому был посвящён цикл статей доктора исторических наук, профессора Военного университета Министерства обороны РФ Ю.В. Рубцова, опубликованный на сайте Фонда стратегической культуры в июле – сентябре 2019 года.

Смотрим дальше. Резолюция «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией». Принята в марте 2019 года. Целые разделы посвящены «отмыванию денег», «шпионской деятельности», «финансированию политических партий, выступающих против Евросоюза». Резолюция требует продления антироссийских санкций и заявляет, что «Россия более не может считаться "стратегическим партнером"». Что ж, вывод закономерный. В России тоже не рассматривают группу «русофобов в законе», собранных под крышей Европарламента, как «стратегических партнёров».

С марта 2018 года в ЕС заработала система «быстрого оповещения о дезинформации», охватывающая специальных чиновников ЕС, назначенных представителей стран-членов сообщества, сотрудников министерств и ведомств. Поставлена задача оповещать все страны-члены ЕС об обнаруженных «кампаниях по дезинформации»; проводить аналитическую работу и составлять отчёты, «раскрывающие тенденции и способы распространения дезинформации»; координировать реакцию «на кампании по распространению фейков и обмен опытом»; определять, «какие меры по противодействию дезинформации являются наиболее эффективными».

Уго Фойгт

Иногда звучат в Европарламенте и трезвые голоса. Вот, например, высказывание депутата от Германии Уго Фойгта (март 2018 г.): «У меня складывается такое ощущение, будто бы я перенесся обратно во времена холодной войны. Российские СМИ якобы распространяют в каждой стране ложные факты, но скажите, господа, когда именно русские распространяли подобные сведения? Может быть, они говорили неправду в отношении войн в Ливии, в Сербии, в Афганистане, в Ираке, а может, в Сирии? Чушь! Во всех этих ситуациях я лично видел, что это наши евроатлантические СМИ лгали и распространяли ложную информацию! … Я дважды бывал в Сирии, и прекрасно знаю, кто говорит правду об этой стране, а кто нет…»

Трезвых голосов немного, но они есть. Это тем более важно, что на Западе постоянно совершенствуется мощный пропагандистский механизм, представляющий собой систему собственной дезинформации и цензуры, особенно после того, как в 2016 году Европарламент принял резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».

Вот ещё два трезвых голоса – английские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд. В книге «Союз ботфорт: что ваши СМИ и профессора не говорят вам о британской внешней политике» (Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy) они пишут: «Россию ненавидят, потому что она не делает то, что ей говорят». Что ж, Россия больше не спешит прислушиваться к голосам своих западных «учителей», и это хорошо, это признак сильного.

Идейные шатания в России 1990-х годов на какое-то время затемнили ту очевидную истину, что Запад насквозь идеологичен. Однако сегодня отчётливо видно, что западная идеология навязывается незападным народам (русским, китайцам, арабам – кому угодно) всеми средствами информационного воздействия. Европейский парламент как институт – одна из шестерёнок в механизме тотальной западной пропаганды. При этом западный мир и Россия остаются разными цивилизациями, как были разными цивилизациями советское общество и капиталистическое общество ХХ века.

…Когда-то замечательный русский поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873), много проживший в Европе и любивший её культуру, написал о политике Запада в отношении России:

Все богохульные умы

Все богомерзкие народы

Со дна воздвиглись царства тьмы

Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,

Тебе пророчат посрамленье…

И много ли изменилось с тех пор в деяниях «богохульных умов», которые пророчат России «посрамленье» не как-нибудь, а «во имя света и свободы»?