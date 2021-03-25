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Россию не затронет: Последствия блокировки Суэцкого канала оценили эксперты
25 марта 2021, 20:55 • 59 • В мире
Блокировка Суэцкого канала не повлияет на отгрузки российской нефти, поскольку они идут другими маршрутами, заявили в агентстве Argus.
Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом не повлияет на поставки нефти из России, так как российские поставщики используют другие каналы поставки чёрного золота. Об этом говорится в материалах агентства Argus.
Речь идёт об инциденте, который грозит обернуться крупнейшим кризисом в сфере морских грузоперевозок. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, через который лежит кратчайший маршрут между Индийским и Атлантическим океанами, оказался заблокирован севшим на мель гигантским контейнеровозом. На устранение затора могут уйти недели.
В настоящее время по Суэцкому каналу осуществляется 12% мирового объёма морских грузоперевозок. При этом значительную часть грузопотока составляет нефть. Сейчас прохода через канал ожидают порядка 150 судов. Длительная задержка поставок через канал грозит обернуться миллиардными убытками.
- говорится в материалах агентства Argus.
Напомним, что инцидент с контейнеровозом произошёл в ночь на среду, 24 марта. Из-за сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Проблема в том, что контейнеровоз MV Ever Given - это судно длиной 400 метров и шириной 59 метров. Из-за таких огромных размеров буксирам никак не удаётся сдвинуть корабль с мели и освободить проход.
Фото: скриншот Twitter/@Rogozin
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