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Россию не затронет: Последствия блокировки Суэцкого канала оценили эксперты

25 марта 2021, 20:55  •  59 • В мире
Блокировка Суэцкого канала не повлияет на отгрузки российской нефти, поскольку они идут другими маршрутами, заявили в агентстве Argus.
Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом не повлияет на поставки нефти из России, так как российские поставщики используют другие каналы поставки чёрного золота. Об этом говорится в материалах агентства Argus.
Речь идёт об инциденте, который грозит обернуться крупнейшим кризисом в сфере морских грузоперевозок. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, через который лежит кратчайший маршрут между Индийским и Атлантическим океанами, оказался заблокирован севшим на мель гигантским контейнеровозом. На устранение затора могут уйти недели.
В настоящее время по Суэцкому каналу осуществляется 12% мирового объёма морских грузоперевозок. При этом значительную часть грузопотока составляет нефть. Сейчас прохода через канал ожидают порядка 150 судов. Длительная задержка поставок через канал грозит обернуться миллиардными убытками.
Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза не повлияет на отгрузки российской нефти, поскольку они идут другими маршрутами,
- говорится в материалах агентства Argus.
Напомним, что инцидент с контейнеровозом произошёл в ночь на среду, 24 марта. Из-за сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Проблема в том, что контейнеровоз MV Ever Given - это судно длиной 400 метров и шириной 59 метров. Из-за таких огромных размеров буксирам никак не удаётся сдвинуть корабль с мели и освободить проход.
Фото: скриншот Twitter/@Rogozin

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