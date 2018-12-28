Россию не напугает: США сомневаются в британском корабле

Ответ Великобритании на «агрессию» России в ходе инцидента в Керченском проливе не является соразмерным и адекватным ситуации. Так полагают авторы американского издания The National Interest.

«Прибытие в Черное море британского военного корабля HMS Echo, безусловно, является знаком поддержки Украины после столкновения с Россией. Но это судно — многоцелевой гидрографический корабль, основная задача которого — научные исследования океана», — отмечается в статье.

Арсенал судна не является хоть сколько-нибудь значительным в сравнении с силами ВМФ России в регионе.

HMS Echo располагает только 20-миллиметровыми пушками Oerlicon и несколькими шестиствольными пулеметами M134 «Миниган».

Стоит отметить, что в 2012 году HMS Echo прибыл на Сейшельские острова, где его экипаж обучал местную береговую охрану методам борьбы с сомалийскими пиратами. Кроме того, с 2017 года этот корабль патрулирует маршруты в Средиземном море, по которым беженцы из стран Африки пытаются добраться до Европы.

18 декабря HMS Echo вошел в акваторию Черного моря по приглашению украинской стороны. Это первый корабль НАТО, вошедший в Черное море для демонстрации поддержки Лондоном принципа «свободы мореплавания в регионе» после инцидента в Керченском проливе, сообщает ФАН.

Вскоре корабль причалил в порту Одессы. Туда же прибыл министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, посетивший борт судна. Министр пообещал, что за этим судном придут другие военные корабли Королевского флота в рамках постоянного присутствия Великобритании. «То, что мы говорим России, то, что мы говорим президенту Путину, — они не могут продолжать действовать, не заботясь о международных законах или международных нормах», — заявил Уильямсон.

HMS Echo должен присутствовать в Черном море как минимум до середины лета 2019 года, значится в планах британского военного ведомства.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков продолжить движение в территориальных водах России.

Часом позже уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Экипажи украинских кораблей были задержаны и впоследствии арестованы Киевским судом города Симферополя за нарушение государственной границы России.

По мнению британского премьер-министра Терезы Мэй, российские власти обязаны освободить задержанные корабли ВМС Украины и моряков. Она отметила, что «сегодняшний день диктует необходимость введения нового ряда антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе».

Россия повышает и без того высокий градус напряженности в регионе, добавила Тереза Мэй.

При этом Британия выражает поддержку Киеву уже не в первый раз. В начале декабря посольство РФ в Лондоне заявило, что британцы наращивают свое присутствие на Украине на фоне грядущих выборов президента страны. В дипмиссии подчеркнули, что информация о тайных операциях британских спецслужб и правительства на Украине «требует подтверждения». При этом российское посольство отметило, что британские военные специалисты могут присутствовать в Донбассе.

Говорить о подобном можно в том случае, если информация Би-би-си о нахождении военных из 77-й бригады Королевских вооруженных сил на Украине подтвердится, сообщается на сайте посольства.

«Данная информация Би-би-си, если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине. Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска», — заявил пресс-секретарь посольства РФ.

Как сообщает НСН, ранее президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что «отношения Великобритании и России находятся в тупике, в интересах обеих стран из него выйти».