"Россию не надо бояться": В Госдуме предлагают ответить на санкции электронными визами

В ответ на возможные новые санкции со стороны США (печально известный второй пакет по делу Скрипалей) в Госдуме призывают отреагировать асимметрично и оригинально. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагают действовать по принципу повышения открытости - в первую очередь, за счет ввода электронных виз.

- Зачем нам придерживаться принципа абсолютной зеркальности, когда на каждое ужесточение правил для наших граждан следуют аналогичные меры с нашей стороны? Почему бы не ввести электронные визы по примеру многих стран мира? Вся информация о большинстве людей уже давно есть в интернете. Совершенно незачем заставлять потенциальных туристов собирать кучу никому не нужных бумажек, которые никак не подтверждают чью-либо благонадежность. При этом за РФ сохраняется право нежелательным гражданам отказать в электронной визе. Россия уже ввела с рядом стран режим электронных виз. Гражданам этих стран нужно только оформить заявку на сайте и через несколько дней получить разрешение на въезд.Пока что список стран невелик, и въехать можно только через порты. Однако Чемпионат мира по футболу показал, что вопросы безопасности вполне можно решать без кучи справок, которые люди обычно собирают для получения визы, - говорится в переданном в "Комсомолку" обращении депутатов.

Расчет делается и на кошелек западного туриста, и на его возможность посмотреть на Россию не через призму русофобской пропаганды, как это и случилось на том же мундиале.

- Очевидно, что туристы из США и Западной Европы наиболее платежеспособные и самые законопослушные. Если мы введем электронные визы для американцев и европейцев, для начала на короткий срок, хотя бы 10-15 дней, то это не будет односторонней отменой виз. Помимо экономического эффекта будет и политический: европейцы увидят, что Россию не надо бояться, мы не хотим их завоевать, нам и дома хорошо. Туристы, побывавшие в России, наверняка будут со скепсисом читать пропаганду о том, что Россия – это якобы "страна-агрессор", которая "хочет захватить весь мир", - полагают жириновцы.

В понедельник Лебедев и Нилов направят свое предложение в МИД РФ.

- Если же МИД будет против, хотелось бы услышать официальный ответ, почему они против увеличения туристического потока в Россию, а значит – роста доходов людей и новых поступления в бюджет? - заключают депутаты.

СПРАВКА "КП"

Электронная виза - это либо разрешение на въезд в страну, которое оформляется дистанционно через интернет и хранится в базе данных иммиграционных служб выдавшей его страны, либо электронное разрешение на получение визы по прибытии.

Россия выдает электронную визу бесплатно, не более чем за 4 дня. Для ее получения не требуется приглашений, подтверждений бронирования отелей или других документов, подтверждающих цель поездки в РФ. Электронная виза является однократной и выдается на срок действия 30 календарных дней. Разрешенный срок пребывания по ней - до 8 суток. Доступен такой режим для 18 стран, список которых опубликован на сайте МИД РФ. Западных государств в нем нет.

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