Россию не изолировать! На Западе отметили девятилетие возрождения русской армии • 105 • Аналитика Русские победят. И в Сирии, и везде. Запад уже истекает — не кровью, так слюной. В Лондоне твердят об «изоляции» России, но в Брюсселе признают: русская армия возродилась, а структуры планирования НАТО сгнили.







Англичане истекают не кровью, но слюной, заливающей лондонские мониторы и мостовые. Россия «агрессивная», Россия «подрывает западную демократию», Россия наслала на Британию «завесу лжи»!





Чернильные тезисы, разбавленные слюной психованных контрразведчиков, плывут зловонной рекой по лондонским стрит. Ядовитая психическая волна докатилась от британцев до НАТО: в Брюсселе обнаружили загнивание собственных структур планирования, случившееся на фоне возрождения российской армии. Если русские победят не сегодня, то победят завтра. Победят и в Сирии, и везде.



Такое предвидение базируется на самом обыкновенном факте новейшей истории. Почти десять лет, с 2009 года, российские вооружённые силы возрождаются. Так говорят не в Кремле и не в пропаганде по российскому ТВ, так говорят в Североатлантическом альянсе. Скоро грянет маленький юбилей русского военного возрождения: десять лет. В преддверии этой-то даты и охватило европейскую вотчину НАТО и отдельно взятую Британию заметное политическое волнение.



Шеф MI5 (британской контрразведки) Эндрю Паркер (Andrew Parker) выступил с т. н. берлинским докладом, в котором пригрозил «агрессивной» России «изоляцией».



Он употребил то самое слово, которым американский президент Б. Х. Обама злоупотреблял ещё в 2014-м, четыре года тому назад. С тех пор словцо сильно затёрлось, блеск его потускнел. Экономика же России, «разорванная», по мнению того же Обамы, «в клочья», непостижимым образом продолжает существовать. Наверное, одной только волшебной силой майских указов Путина. Вдобавок ещё и нефть на мировых рынках дорожает. Не везёт Западу!



Устарелые тезисы мистера Паркера доказывают: у британской контрразведки худо с воображением. Ибо для обвинения России в «агрессии» Паркер снова использовал семейство Скрипалей, «отравленных» невидимыми и неведомыми агентами.



Впрочем, прозвучало и кое-что относительно новенькое. М-р Паркер поставил на одну доску угрозу России и «Исламского государства» (в России оно запрещено). Конечно, свежим такое заявление можно счесть именно для Лондона. В Вашингтоне аналогичное сравнение устарело всё при том же Обаме.



Видимо, британская контрразведка — структура неторопливая. Глядишь, она и третью мировую войну проспит. Раньше считалось, что стратегии черепах придерживается японская компания «Panasonic». Похоже, что нет: нынче пальму первенства по медлительности надо отдать MI5.



Имя товарища Скрипаля немногословный мистер Паркер произнёс на публике, если не ошибаемся, впервые. Очевидно, речь британского контрразведчика стала неким завершающим аккордом в общей панике Запада перед возрождением мощи России.



Похоже, военное возрождение России стало на Западе международной темой недели в прессе. Читайте дальше. Не спешите переходить к комментариям.



Паркер полагает, что «инцидент» со Скрипалями являлся «преднамеренным и целенаправленным враждебным актом». Такое действие Кремля рискует превратить Россию в «ещё более изолированного изгоя» в международном сообществе.



В берлинской речи мистера Паркера обвиняется правительство российского президента Путина. Обвинения следующие: Путин и его правительство виновны в «грубом нарушении международного права», а также в «агрессивных и губительных действиях военных и разведывательных служб».



Кстати, вот какая любопытная сделана Паркером оговорка:



Главным героем среди этих враждебных акторов сегодня является правительство России. Заметьте, я не говорю о России. Великобритания восхищается народом России и уважает его. За его гордость и долгую историю.



Российское же правительство — воистину «главный герой» в кампании, направленной «на подрыв западных демократий». Враги нашего врага или Второй фронт США



MI5 осуждает также беспрецедентный уровень русской «дезинформации». Кампания русской «дезинформации» якобы стартовала тотчас после «безрассудного» отравления бывшего российского шпиона Скрипаля. Паркер полагает, что пришло время «пролить свет сквозь завесу лжи, полуправды и затуманивания, которые распространяются из их [русских] пропагандистской машины».



Далее глава MI5 сделал упор на взаимозависимость европейского сообщества безопасности, находящегося нынче перед многочисленными угрозами.



Тезисы о России и об «угрозах», выделенные Эндрю Паркером, не любящим публичности, возникли не на пустом месте. Паркер — лишь наёмный солист в политическом хоре, нанятом заправилами мирового сообщества.



До Паркера страх перед русскими, которых надо бояться пуще кровавых бородатых террористов, проник даже в НАТО. Точнее, в аналитический центр Оборонного колледжа НАТО.



Диего Руис Палмер, эксперт этого исследовательского подразделения, провёл большой и умный анализ и объявил, что возрождение российских вооружённых сил уже вышло на «заметный уровень». Увы, это случилось на фоне утери иными членами НАТО не только опыта масштабных учений, но даже навыков планирования!



Несекретный доклад, обнародованный Оборонным колледжем НАТО, обозначил дату старта возрождения русской армии: 2009 год.



Уже в 2009 году стало очевидно, что вооружённые силы Российской Федерации «быстро восстанавливаются». И пусть восстановлению русской армии предшествовали почти два десятилетия относительной слабости, — масштабы возрождения тем более заметны, указывает эксперт.



Палмер пишет, что Россия — «единственное государство в Европе», способное проводить внезапные военные учения с участием шестидесяти тысяч человек и более. Эксперт напоминает, что с 2009 г. Россия каждый год проводит военные учения, в которых участвует от 60 до 150 тысяч военнослужащих. Ни одно европейское государство, за исключением России, ничего подобного не делает! Записки Колорадского Таракана. Победа и перемога — вещи разные



Палмер привёл примеры стратегических учений, которые русские проводят с 2009 года, и внезапных проверок боеготовности, осуществляемых с 2013 г. Эксперта волнует и создание в РФ объединённых стратегических командований в четырёх военных округах и на Северном флоте. Наконец, он указывает на Национальный центр управления обороной РФ и формирование в России бригад, в чей состав входят батальонные тактические группы. Там служат не юные призывники, а опытные контрактники.



В чем же слабость НАТО? После окончания холодной войны и развала СССР государства альянса были ориентированы лишь на антикризисные операции, напоминает аналитик. И большинство союзников, состоящих в НАТО, вообще отказалось от планирования, от проведения учений в масштабах, которые превышали бы тактический уровень.



Позднее русские приобрели и настоящий боевой опыт. В Сирии. Опыт проведения операций в Сирийской Арабской Республике заложил новый фундамент оперативных навыков и материально-технического потенциала русских военнослужащих, делает вывод аналитик.



В США, обособленно от НАТО, тоже «заметили» кое-что русское, кое-что новое.



Американский эксперт Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), аналитик из Центра военно-морского анализа США, указал дрожащим пальцем на суперсекретный русский «Уран-9» (Uran-9). Это беспилотный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.



С появлением такого комплекса Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотных боевых машин, уверен эксперт. Бендетт допускает, что информационные сообщения об указанной машине отсутствуют в русской прессе из-за сверхсекретности.



Аналитик напоминает: беспилотные летательные аппараты в конфликтах используются достаточно широко, но вот наземные беспилотные роботизированные машины пока находятся на стадии испытаний. И русский «Уран-9» представляет «значительный шаг вперёд», уверен Бендетт.



* * * Русская тюрьма милее английского гостеприимства?



Массовая тревога европейских и американских экспертов по поводу быстрого возрождения армии России производит двоякое впечатление.



С одной стороны, Запад, как и прежде, шельмует Россию, приписывая ей все грехи мира и не жалея на то чернил, слюны, сетевого трафика и заграничных командировочных для начальника MI5.



С другой стороны, устарелые тезисы о международной «изоляции» России на фоне натовских тревог перед оборонными достижениями и новым военным опытом России выглядят не только забавными, но и нелепыми.



Какой вывод должен сделать обыватель из заявлений главного британского контрразведчика Паркера, который, кроме собственного бессилия и собственной желчи, ничего миру не продемонстрировал?



Во-первых, обыватель понял, что, если допустить факт «зловредной» и «губительной» деятельности русских в районе Солсбери, то британские спецслужбы в деле противостояния Кремлю попросту ничего не стоят. Кругом русская «завеса лжи», в которой блуждают, как слепые котята, агенты MI5. Агенты, содержащиеся на налоги несчастных королевских подданных, которых ничто не спасёт от всемогущего Путина.



Во-вторых, обыватель уяснил, что, пока НАТО слабеет и пока американцы признают военное лидерство России в той или иной военной технике, Москва семимильными шагами идёт вперёд.



Простите, а где же изоляция? Где изоляция, если повсюду лидируют и побеждают русские, а в НАТО разучились даже планировать?



Сдавайтесь без боя, враги. Русские всё равно победят! Англичане истекают не кровью, но слюной, заливающей лондонские мониторы и мостовые. Россия «агрессивная», Россия «подрывает западную демократию», Россия наслала на Британию «завесу лжи»!Чернильные тезисы, разбавленные слюной психованных контрразведчиков, плывут зловонной рекой по лондонским стрит. Ядовитая психическая волна докатилась от британцев до НАТО: в Брюсселе обнаружили загнивание собственных структур планирования, случившееся на фоне возрождения российской армии. Если русские победят не сегодня, то победят завтра. Победят и в Сирии, и везде.Такое предвидение базируется на самом обыкновенном факте новейшей истории. Почти десять лет, с 2009 года, российские вооружённые силы возрождаются. Так говорят не в Кремле и не в пропаганде по российскому ТВ, так говорят в Североатлантическом альянсе. Скоро грянет маленький юбилей русского военного возрождения: десять лет. В преддверии этой-то даты и охватило европейскую вотчину НАТО и отдельно взятую Британию заметное политическое волнение.Шеф MI5 (британской контрразведки) Эндрю Паркер (Andrew Parker) выступил с т. н. берлинским докладом, в котором пригрозил «агрессивной» России «изоляцией».Он употребил то самое слово, которым американский президент Б. Х. Обама злоупотреблял ещё в 2014-м, четыре года тому назад. С тех пор словцо сильно затёрлось, блеск его потускнел. Экономика же России, «разорванная», по мнению того же Обамы, «в клочья», непостижимым образом продолжает существовать. Наверное, одной только волшебной силой майских указов Путина. Вдобавок ещё и нефть на мировых рынках дорожает. Не везёт Западу!Устарелые тезисы мистера Паркера доказывают: у британской контрразведки худо с воображением. Ибо для обвинения России в «агрессии» Паркер снова использовал семейство Скрипалей, «отравленных» невидимыми и неведомыми агентами.Впрочем, прозвучало и кое-что относительно новенькое. М-р Паркер поставил на одну доску угрозу России и «Исламского государства» (в России оно запрещено). Конечно, свежим такое заявление можно счесть именно для Лондона. В Вашингтоне аналогичное сравнение устарело всё при том же Обаме.Видимо, британская контрразведка — структура неторопливая. Глядишь, она и третью мировую войну проспит. Раньше считалось, что стратегии черепах придерживается японская компания «Panasonic». Похоже, что нет: нынче пальму первенства по медлительности надо отдать MI5.Имя товарища Скрипаля немногословный мистер Паркер произнёс на публике, если не ошибаемся, впервые. Очевидно, речь британского контрразведчика стала неким завершающим аккордом в общей панике Запада перед возрождением мощи России.Похоже, военное возрождение России стало на Западе международной темой недели в прессе. Читайте дальше. Не спешите переходить к комментариям.Паркер полагает, что «инцидент» со Скрипалями являлся «преднамеренным и целенаправленным враждебным актом». Такое действие Кремля рискует превратить Россию в «ещё более изолированного изгоя» в международном сообществе.В берлинской речи мистера Паркера обвиняется правительство российского президента Путина. Обвинения следующие: Путин и его правительство виновны в «грубом нарушении международного права», а также в «агрессивных и губительных действиях военных и разведывательных служб».Кстати, вот какая любопытная сделана Паркером оговорка:Российское же правительство — воистину «главный герой» в кампании, направленной «на подрыв западных демократий».MI5 осуждает также беспрецедентный уровень русской «дезинформации». Кампания русской «дезинформации» якобы стартовала тотчас после «безрассудного» отравления бывшего российского шпиона Скрипаля. Паркер полагает, что пришло время «пролить свет сквозь завесу лжи, полуправды и затуманивания, которые распространяются из их [русских] пропагандистской машины».Далее глава MI5 сделал упор на взаимозависимость европейского сообщества безопасности, находящегося нынче перед многочисленными угрозами.Тезисы о России и об «угрозах», выделенные Эндрю Паркером, не любящим публичности, возникли не на пустом месте. Паркер — лишь наёмный солист в политическом хоре, нанятом заправилами мирового сообщества.До Паркера страх перед русскими, которых надо бояться пуще кровавых бородатых террористов, проник даже в НАТО. Точнее, в аналитический центр Оборонного колледжа НАТО.Диего Руис Палмер, эксперт этого исследовательского подразделения, провёл большой и умный анализ и объявил, что возрождение российских вооружённых сил уже вышло на «заметный уровень». Увы, это случилось на фоне утери иными членами НАТО не только опыта масштабных учений, но даже навыков планирования!Несекретный доклад, обнародованный Оборонным колледжем НАТО, обозначил дату старта возрождения русской армии: 2009 год.Уже в 2009 году стало очевидно, что вооружённые силы Российской Федерации «быстро восстанавливаются». И пусть восстановлению русской армии предшествовали почти два десятилетия относительной слабости, — масштабы возрождения тем более заметны, указывает эксперт.Палмер пишет, что Россия — «единственное государство в Европе», способное проводить внезапные военные учения с участием шестидесяти тысяч человек и более. Эксперт напоминает, что с 2009 г. Россия каждый год проводит военные учения, в которых участвует от 60 до 150 тысяч военнослужащих. Ни одно европейское государство, за исключением России, ничего подобного не делает!Палмер привёл примеры стратегических учений, которые русские проводят с 2009 года, и внезапных проверок боеготовности, осуществляемых с 2013 г. Эксперта волнует и создание в РФ объединённых стратегических командований в четырёх военных округах и на Северном флоте. Наконец, он указывает на Национальный центр управления обороной РФ и формирование в России бригад, в чей состав входят батальонные тактические группы. Там служат не юные призывники, а опытные контрактники.В чем же слабость НАТО? После окончания холодной войны и развала СССР государства альянса были ориентированы лишь на антикризисные операции, напоминает аналитик. И большинство союзников, состоящих в НАТО, вообще отказалось от планирования, от проведения учений в масштабах, которые превышали бы тактический уровень.Позднее русские приобрели и настоящий боевой опыт. В Сирии. Опыт проведения операций в Сирийской Арабской Республике заложил новый фундамент оперативных навыков и материально-технического потенциала русских военнослужащих, делает вывод аналитик.В США, обособленно от НАТО, тоже «заметили» кое-что русское, кое-что новое.Американский эксперт Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), аналитик из Центра военно-морского анализа США, указал дрожащим пальцем на суперсекретный русский «Уран-9» (Uran-9). Это беспилотный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.С появлением такого комплекса Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотных боевых машин, уверен эксперт. Бендетт допускает, что информационные сообщения об указанной машине отсутствуют в русской прессе из-за сверхсекретности.Аналитик напоминает: беспилотные летательные аппараты в конфликтах используются достаточно широко, но вот наземные беспилотные роботизированные машины пока находятся на стадии испытаний. И русский «Уран-9» представляет «значительный шаг вперёд», уверен Бендетт.* * *Массовая тревога европейских и американских экспертов по поводу быстрого возрождения армии России производит двоякое впечатление.С одной стороны, Запад, как и прежде, шельмует Россию, приписывая ей все грехи мира и не жалея на то чернил, слюны, сетевого трафика и заграничных командировочных для начальника MI5.С другой стороны, устарелые тезисы о международной «изоляции» России на фоне натовских тревог перед оборонными достижениями и новым военным опытом России выглядят не только забавными, но и нелепыми.Какой вывод должен сделать обыватель из заявлений главного британского контрразведчика Паркера, который, кроме собственного бессилия и собственной желчи, ничего миру не продемонстрировал?Во-первых, обыватель понял, что, если допустить факт «зловредной» и «губительной» деятельности русских в районе Солсбери, то британские спецслужбы в деле противостояния Кремлю попросту ничего не стоят. Кругом русская «завеса лжи», в которой блуждают, как слепые котята, агенты MI5. Агенты, содержащиеся на налоги несчастных королевских подданных, которых ничто не спасёт от всемогущего Путина.Во-вторых, обыватель уяснил, что, пока НАТО слабеет и пока американцы признают военное лидерство России в той или иной военной технике, Москва семимильными шагами идёт вперёд.Простите, а где же изоляция? Где изоляция, если повсюду лидируют и побеждают русские, а в НАТО разучились даже планировать?Сдавайтесь без боя, враги. Русские всё равно победят! Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 105 Источник Похожие новости «Кинжальный» вердикт России Кто и как догоняет Америку. Православный авиамоделизм Бессмертный полк. Точка кристаллизации

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