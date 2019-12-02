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Россию накрыли противоракетным «куполом»
02 декабря 2019, 17:09 • 43 • В России
1 декабря в России произошло сенсационное событие, суть которого пока понятна только узким специалистам. Некоторые из них говорят о нем, как о некоем «революционном военно-техническом прорыве», который позволит нашей армии гораздо надежнее защитить страну от вражеских ударов с воздуха.
Прочитав сообщение о том, что «сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России», иной обыватель резонно заметит, - да ведь военные об этом уже сто раз говорили! Правильно. Еще пару лет назад Минобороны объявило, что создано сплошное радиолокационное поле, которое позволяет обнаруживать взлетевшие межконтинентальные баллистические ракеты противника. Для этого у нас есть очень «глазастые» станции предупреждения о ракетном нападении.
Ну а в чем же тогда суть нынешней сенсации? А в том, что в глубинке России (в Мордовии) заступила на боевое дежурство первая загоризонтная станция типа "Контейнер". Так вот, если РЛС «Воронеж» способна с 6-8 тысяч километров засекать крупные ракеты противника (метров 20 в длину и метра 3 в диаметре), то такая «мелочевка», как истребители, вертолеты, крылатые гиперзвуковые ракеты или беспилотники не всегда попадают в ее «поле зрения». Или, например, такой легкомоторный самолетик, на котором в 1987 году немецкий «хулиган» Руст спокойно перелетел границы России и сел на Красной площади. А для «Контейнера» засечь такие цели - не проблема. Он увидит их в 2 (а по некоторым данным и в 3) тысячах километров от границ России.
Если говорить образно, то с появлением «Контейнера» Россия получила двойную противоракетную сетью - одна для крупных «акул», а другая - для мелкой «хамсы».
И если учитывать, что США вышли из Договора о ракетах меньшей и средней дальности и планируют размещать их у наших границ (а подлетное время там - считанные минуты!), то совершенно понятно, что сплошной радиолокационный «купол» над границами России нам крайне необходим.
И уже уже есть планы накрыть таким же «куполом» Арктику и южное направление.
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