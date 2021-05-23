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Россию на Западе назвали "главной угрозой" и потребовали прекратить "совать нос"
23 мая 2021, 09:25 • 25 • Политика
Глава Минобороны Великобритании публично заявил, что Россия является "угрозой номер один" для его страны. И потребовал от Москвы "изменить своё поведение", а от русских моряков - прекратить "совать нос" в королевство.
Россия больше всех остальных стран угрожает безопасности Великобритании - с таким заявлением обратился в субботу к читателям The Sunday Telegraph министр обороны этой страны Бен Уоллес. Он подчеркнул, что "пока Россия не изменит своё поведение", на Западе не смогут определиться с дальнейшим развитием ситуации в геополитике.
В частности, Уоллеса тревожит "излишняя" активность русских судов поблизости от границ королевства. По выражению министра, русские моряки постоянно "суют свой нос" в Англию. Например, пояснил он, в Ирландском море недавно была замечена русская субмарина: её английские ВМС не видели раньше "в течение очень долгого времени", заявил Уоллес.
По словам главы военного ведомства Британии, его страна неоднократно пыталась снизить напряжённость в отношениях: "Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит своё поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся".
Напомним, в декабре английские военные заявили о беспокойстве из-за возросшего присутствия русских судов поблизости от территориальных вод Великобритании. Между тем в России прекрасно понимают, что подобные заявления ни на чём не основаны и являются прежде всего поводом для увеличения военного бюджета.
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