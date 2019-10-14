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Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина

14 октября 2019, 15:39  •  203 • Политика
Со времён прошлого его визита в страны Персидского залива прошло 12 лет. Теперь Путин посетит Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, чтобы встретиться с наследными принцами этих стран.
Как пишет ежедневная французская газета L'Opinion, от визита президента РФ все стороны хотят получить выгоду: как в экономическом плане, так и во внешнеполитическом, и в вопросе урегулирования сирийского конфликта.
Автор статьи отмечает ряд факторов, благодаря которым считает, что нынешняя напряжённость на Ближнем Востоке может сыграть России на руку.
"Раньше Россию на Ближнем Востоке плохо принимали из-за войны в Афганистане, но после вмешательства России в ситуацию в Сирии она стала незаменимым игроком в регионе", - пишет L'Opinion. Газета утверждает, что наследные принцы Саудовской Аравии и ОАЭ больше всего сейчас нацелены на то, чтобы вывести свои страны на международную арену. Москва же заинтересована в том, чтобы показать своё влияние на регион и стать посредником на переговорах.
Экономика - важный стимул для возвращения России в регион, считает автор. Он пишет, что объём торговли России с этими странами растёт и наша страна ищет клиентов и инвесторов, которые могли бы "заполнить пространство после западных санкций". Автор напоминает, что с февраля этого года Россия отменила визы для граждан ОАЭ, а благодаря соглашению с ОПЕК Россия получила $100 млрд прибыли.


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