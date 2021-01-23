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Россию могут лишить преимущества? Военный эксперт заподозрил Байдена в уловке с продлением СНВ-3
23 января 2021, 07:25 • 281 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков заподозрил президента США Джо Байдена в уловке с продлением СНВ-3, при помощи которой под ударом может оказаться гиперзвуковой арсенал. Последний является главным преимуществом России.
Команда президента США Джо Байдена заинтересована в продлении договора СНВ-3 на пять лет. Однако в интервью телеканалу "360" военный эксперт Алексей Леонков указал на то, что необходимо ознакомиться с детальными предложениями Вашингтона.
Если американцы согласятся на автоматическое продление, которое предлагала и Москва, то это один разговор. Но Штаты могут попытаться навязать неприемлемые для собеседников пункты.
Речь идёт о наложении ограничений или запретов на гиперзвуковые виды вооружения, которых у американцев нет. Например, на комплексы "Посейдон", "Буревестник" и так далее. Кроме того, ядерные арсеналы американцев объединены под общее управление с ядерными арсеналами Британии и Франции.
"В договоре СНВ-3 учитывают только американский и российский арсеналы. Россия ещё настаивает на том, чтобы ядерное оружие не хранилось на территории стран, которые не являются членами ядерного клуба", - добавил Леонков.
Эксперт не исключает, что Вашингтон может передать предложения накануне истечения срока, из-за чего Россия не успеет должным образом отреагировать. Впрочем, сенатор Андрей Климов утверждает, что на принятие решения достаточно суток.
"Продление в интересах всего мира", - пояснил он.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Железняк назвал выход России из Договора по открытому небу вынужденным, но адекватным ответом на деструктивные действия американских политиков. Москва не заинтересована в гордом одиночестве выполнять коллективные договорённости, подвергая риску собственные национальные интересы и безопасность.
"Денонсируя договорённости в одностороннем порядке, США каждый раз пытаются развязать себе руки. Это вынуждает ожидать от американской стороны различных провокаций, способных затронуть не только российско-американские отношения, но и все страны мира", - рассказал в интервью РИА ФАН парламентарий.
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