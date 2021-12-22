Россию лишат смартфонов? В США разрабатывают план "жёстких мер" - Reuters

Агентство со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Джо Байдена сообщило, что в США работают над новыми ограничениями против России.

Вашингтон разрабатывает сценарий с учётом жёстких ограничений против России. Как сообщает агентство Reuters, в случае вторжения на Украину будут предприняты широкие экспортные ограничения.

Так, передаёт агентство, предполагается, что под запрет попадут экспортные поставки деталей самолётов и машин, а также смартфонов.

Утверждается, что эти меры могут оказать серьёзное влияние на потребителей в России, а также производственные операции и занятость.

Аноним из администрации президента США также указал, что по этому вопросу американцы намерены провести тесные консультации с союзниками из Европы.

Напомним, что Россия неоднократно опровергала заявления Запада о неких замыслах "вторжения" на Украину.

В свою очередь Москва предложила НАТО и США обсудить документы о гарантиях безопасности. Однако иностранные представители пока не дали развёрнутого ответа на поступившие предложения.