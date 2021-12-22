|
Россию лишат смартфонов? В США разрабатывают план "жёстких мер" - Reuters
22 декабря 2021, 00:15 • 126 • Политика
Агентство со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Джо Байдена сообщило, что в США работают над новыми ограничениями против России.
Вашингтон разрабатывает сценарий с учётом жёстких ограничений против России. Как сообщает агентство Reuters, в случае вторжения на Украину будут предприняты широкие экспортные ограничения.
Так, передаёт агентство, предполагается, что под запрет попадут экспортные поставки деталей самолётов и машин, а также смартфонов.
Утверждается, что эти меры могут оказать серьёзное влияние на потребителей в России, а также производственные операции и занятость.
Аноним из администрации президента США также указал, что по этому вопросу американцы намерены провести тесные консультации с союзниками из Европы.
Напомним, что Россия неоднократно опровергала заявления Запада о неких замыслах "вторжения" на Украину.
В свою очередь Москва предложила НАТО и США обсудить документы о гарантиях безопасности. Однако иностранные представители пока не дали развёрнутого ответа на поступившие предложения.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2021, 01:00
|
15 декабря 2021, 22:25
|
15 декабря 2021, 16:00
|
20 декабря 2021, 23:45
|
20 декабря 2021, 21:25
|
21 декабря 2021, 09:05
|
15 декабря 2021, 12:30