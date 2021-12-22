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Россию лишат смартфонов? В США разрабатывают план "жёстких мер" - Reuters

22 декабря 2021, 00:15  •  126 • Политика
Агентство со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Джо Байдена сообщило, что в США работают над новыми ограничениями против России.
Вашингтон разрабатывает сценарий с учётом жёстких ограничений против России. Как сообщает агентство Reuters, в случае вторжения на Украину будут предприняты широкие экспортные ограничения.
Так, передаёт агентство, предполагается, что под запрет попадут экспортные поставки деталей самолётов и машин, а также смартфонов.
Утверждается, что эти меры могут оказать серьёзное влияние на потребителей в России, а также производственные операции и занятость.
Аноним из администрации президента США также указал, что по этому вопросу американцы намерены провести тесные консультации с союзниками из Европы.
Напомним, что Россия неоднократно опровергала заявления Запада о неких замыслах "вторжения" на Украину.
В свою очередь Москва предложила НАТО и США обсудить документы о гарантиях безопасности. Однако иностранные представители пока не дали развёрнутого ответа на поступившие предложения.

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