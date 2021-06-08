Россию хотят заставить платить за MH17. Суд в Нидерландах лишь тянет время - Рожин

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении MH17, лишь тянет время, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин. Россию хотят заставить платить за малайзийский "Боинг".

Так эксперт прокомментировал слушания суда в Нидерландах, во время которых объявлено, что предположение о выстреле из установки "Бук" - это единственная версия, которую рассматривают следователи.

В разговоре с Царьградом Рожин напомнил, что голландцы уже давно определились с вердиктом. Они с самого начала заявляли, что "Боинг" якобы сбила Россия или ополченцы Донбасса. Все факты и доказательства, которые не укладываются в эту теорию, просто игнорируются. Всё это делается для того, чтобы заставить Москву выплачивать компенсацию за самолёт.

Собеседник Царьграда предположил, что Запад пытается реализовать сценарий с расследованием взрыва "Боинга 747" над Локерби (Шотландия). Тогда после затяжного судебного процесса вся вина была возложена на Ливию, которую обязали выплатить компенсацию.