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Россию хотят заставить платить за MH17. Суд в Нидерландах лишь тянет время - Рожин
08 июня 2021, 22:20 • 196 • Политика
Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении MH17, лишь тянет время, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин. Россию хотят заставить платить за малайзийский "Боинг".
Так эксперт прокомментировал слушания суда в Нидерландах, во время которых объявлено, что предположение о выстреле из установки "Бук" - это единственная версия, которую рассматривают следователи.
В разговоре с Царьградом Рожин напомнил, что голландцы уже давно определились с вердиктом. Они с самого начала заявляли, что "Боинг" якобы сбила Россия или ополченцы Донбасса. Все факты и доказательства, которые не укладываются в эту теорию, просто игнорируются. Всё это делается для того, чтобы заставить Москву выплачивать компенсацию за самолёт.
Собеседник Царьграда предположил, что Запад пытается реализовать сценарий с расследованием взрыва "Боинга 747" над Локерби (Шотландия). Тогда после затяжного судебного процесса вся вина была возложена на Ливию, которую обязали выплатить компенсацию.
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