Россию хотят втянуть в "контролируемую войну", считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он рассказал о планах США, касающихся "красных линий".

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут принимать в расчёт никакие "красные линии", когда речь идёт об Украине. Он анонсировал "долгий разговор" с Владимиром Путиным, в ходе которого американский лидер намерен обсудить недопустимость "вторжения" России на территорию Незалежной. До этого Путин отмечал, что размещение оружия на Украине и прочие угрозы безопасности России и станут "красными линиями".

Россию хотят втянуть в "контролируемую войну", заявил Владимир Константинов. Он назвал это "западной забавой".

"США, Великобритании и Украине нужна маленькая война в Донбассе, необязательно даже победоносная, чтобы втянуть Россию как участницу конфликта, чего они добиваются уже много лет", - объяснил глава крымского парламента журналистам.

И на Украине, и в странах Запада Россию неоднократно обвиняли в "агрессии". Москва раз за разом отвечала: ни о каких планах нападения речи не идёт. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал: перемещение русской армии по территории России никому не угрожает и вообще не должно волновать политиков за рубежом.