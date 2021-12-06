Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
Главная / Политика

Россию хотят втянуть в "контролируемую войну": Крымский депутат рассказал о планах США

06 декабря 2021, 21:20  •  96 • Политика
Россию хотят втянуть в "контролируемую войну", считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он рассказал о планах США, касающихся "красных линий".
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут принимать в расчёт никакие "красные линии", когда речь идёт об Украине. Он анонсировал "долгий разговор" с Владимиром Путиным, в ходе которого американский лидер намерен обсудить недопустимость "вторжения" России на территорию Незалежной. До этого Путин отмечал, что размещение оружия на Украине и прочие угрозы безопасности России и станут "красными линиями".
Россию хотят втянуть в "контролируемую войну", заявил Владимир Константинов. Он назвал это "западной забавой".
"США, Великобритании и Украине нужна маленькая война в Донбассе, необязательно даже победоносная, чтобы втянуть Россию как участницу конфликта, чего они добиваются уже много лет", - объяснил глава крымского парламента журналистам.
И на Украине, и в странах Запада Россию неоднократно обвиняли в "агрессии". Москва раз за разом отвечала: ни о каких планах нападения речи не идёт. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал: перемещение русской армии по территории России никому не угрожает и вообще не должно волновать политиков за рубежом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



96
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским"
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
03 декабря 2021, 14:00
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
04 декабря 2021, 08:40
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.