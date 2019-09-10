Россию хотят сделать "соответчиком": Эксперт назвал скандал со шпионом в Кремле элементом борьбы с Трампом

История со шпионом Олегом Смоленковом может быть использована против президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу "360" заявил публицист Алексей Мухин.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что в администрации президента России Владимира Путина работал завербованный американскими спецслужбами шпион. В 2017 году его эвакуировали из России - якобы из-за опасений, что президент Соединённых Штатов может неосторожным комментарием разрушить прикрытие.

Непосредственно российские СМИ сопоставили факты и установили, что речь идет об Олеге Смоленкове. Как отметил Мухин, при помощи подобных публикаций оппоненты Трампа хотят нанести по нему удар.

Известно, что глава государства собирает компромат на членов Демократической партии, готовясь к выборам в 2020 году. Однако демократы готовят ответный удар.

"Я думаю, что речь идет о внутриамериканских противоречиях, где Россию собираются привлечь в качестве соответчика помимо нашей воли", - пояснил эксперт.

По мнению Мухина, речь действительно шла о спецоперации. Нужно понимать, что российские спецслужбы довольно эффективно раскрывают вражеские сети информаторов.