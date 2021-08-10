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Россию хотят сделать "исчадием зла": Эксперт заподозрил нового прокурора по делу MH17 в связях с США
10 августа 2021, 21:10 • 40 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов заподозрил нового прокурора по делу MH17 в связях с США. По его мнению, с помощью этого человека Запад во главе с Вашингтоном надеется усилить русофобские настроения в ходе судебных слушаний и в СМИ - Россию хотят сделать "исчадием зла".
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал назначение нового прокурора по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17.
Им стала сотрудница прокуратуры Нидерландов Биргит ван Руссел. При этом занимавший до неё этот пост Вард Фердинандуссе продолжит работать в прокуратуре страны и участвовать в слушаниях до оглашения решения суда.
Собеседник "Первого русского" объяснил эту кадровую перестановку неудачами, которые преследуют нидерландскую сторону. Их причина, в свою очередь, кроется в том, что Амстердам изначально делал ставку не на объективные факты, подтверждённые документами и экспертизами, а на фальсификацию реальных событий.
- считает военный эксперт.
Он указал, что последние материалы расследования, которые были представлены, наглядно показывают - аргументы, которые выдвигала нидерландская прокуратура, провалились.
- резюмировал Кнутов.
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