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Россию хотят сделать "исчадием зла": Эксперт заподозрил нового прокурора по делу MH17 в связях с США

10 августа 2021, 21:10  •  40 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов заподозрил нового прокурора по делу MH17 в связях с США. По его мнению, с помощью этого человека Запад во главе с Вашингтоном надеется усилить русофобские настроения в ходе судебных слушаний и в СМИ - Россию хотят сделать "исчадием зла".
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с корреспондентом Царьграда прокомментировал назначение нового прокурора по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17.
Им стала сотрудница прокуратуры Нидерландов Биргит ван Руссел. При этом занимавший до неё этот пост Вард Фердинандуссе продолжит работать в прокуратуре страны и участвовать в слушаниях до оглашения решения суда.
Собеседник "Первого русского" объяснил эту кадровую перестановку неудачами, которые преследуют нидерландскую сторону. Их причина, в свою очередь, кроется в том, что Амстердам изначально делал ставку не на объективные факты, подтверждённые документами и экспертизами, а на фальсификацию реальных событий.
Поэтому Брюссель, точнее даже Вашингтон, которому нужно сделать Россию "исчадием зла", принял решение заменить прокурора. Естественно, по своим каналам. Таким негласным каналам. Это нужно, чтобы новый человек более активно и более наступательно проводил антироссийскую риторику и активнее давил на судей,
- считает военный эксперт.
Он указал, что последние материалы расследования, которые были представлены, наглядно показывают - аргументы, которые выдвигала нидерландская прокуратура, провалились.
Теперь на Западе хотят, во-первых, усилить русофобские настроения в суде и СМИ. И, во-вторых, попытаться завершить процесс и сделать Россию и Донбасс виноватыми в этой трагедии. Хотя все эксперименты, которые в своё время проводил "Алмаз-Антей", доказали, что стрельба велась с пусковой установки вооружённых сил Украины,
- резюмировал Кнутов.

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