Россию хотят развалить с помощью Конституции

Автор:

Холмогоров Егор

Закономерным итогом конституционных дискуссиий, кипящих в России уже почти месяц, стала попытка нашей многонационал-бюрократии спрятаться за "нулевой вариант". "Павел Крашенинников высказал мнение, что в преамбулу к Конституции РФ лучше не вносить изменений", — бодро рапортует Telegram-канал "Незыгарь", называя предложения по изменению преамбулы Основного закона "балаганными инициативами". "Балаганные инициативы" — Патриарха, религиозного сообщества, Всемирного Русского Народного Собора, депутатов… Звучит?!

Не нужно страсти разжигать, как бы чего не вышло

Открытую общественную дискуссию многонационал-бюрократия проиграла вчистую. Никто, кроме откровенных маргиналов, не выступает против упоминания русского народа. Единодушно всеми конфессиями поддержано упоминание Бога. Большинство общественников поддержало закрепление статуса семьи как союза, основанного на браке между мужчиной и женщиной.

Мало того, оказалось, что мы имеем дело не с чем-то новым. В преамбуле принятой в 1978 году Конституции РСФСР говорилось, пусть и в советском контексте, о русском народе: "Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и культурного развития, с учётом их национальных особенностей". И та же Конституция фиксировала в статье 51 понимание брака как разнополого союза: "Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".

Аргументов против прорусских, протрадиционных, просемейных поправок у многонационал-бюрократов попросту нет. Тогда-то они и решили прятаться за status quo. Мол, зачем разжигать страсти и что-то менять? Давайте оставим всё как есть.

Но то-то и оно, что оставить в преамбуле российской Конституции всё как есть нельзя. Она содержит такие подкопы под российскую государственость, которые можно сравнить только с ленинской атомной бомбой под Россию, взорвавшейся в 1991 году, о которой регулярно говорит Владимир Путин.

"Исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов", — гласит текущая преамбула Конституции, которую бюрократы предлагают оставить без изменений и закрепить всенародным голосованием. Эта формулировка, определяющая основы нашего государственного устройства, прямо закрепляет право "равноправных народов" в подходящий для них момент "самоопределиться" и, апеллируя к международному праву, покинуть состав нашей страны, прихватив землицы, вещичек, а заодно и оказавшееся на той или иной территории "второсортное" русское население.

В том, что под "равноправием и самоопределением народов" имеется в виду не положение народа России среди других народов мира, а именно положение народов внутри Российской Федерации, можно убедиться, ознакомившись с комментарием к Конституции, составленном юристами Конституционного суда РФ.

В нынешней Конституции РФ, в качестве её конституционного фундамента закреплено право народов на выход из состава России. Фото: АГН "Москва"

Откроем "Комментарий к Конституции Российской Федерации" под общей редакцией Л. В. Лазарева (ООО "Новая правовая культура", 2009 г.). Редактор пособия — Лазарев Леонид Васильевич, начальник управления конституционного права Конституционного суда РФ, то есть человек, который точно знает, что значит та или иная строчка ельцинского Основного закона на самом деле. И что же говорится в этом издании относительно значения слов в преамбуле о равноправии и самоопределении народов?

"Нормы международного права, относящиеся к территориальной целостности государств, не отменяют ни равноправия, ни права народов на самоопределение. А ссылки на такие нормы не могут вести к нарушению принципа равноправия народов и их права распоряжаться своей судьбой, ибо любая форма нарушения этого принципа должна быть исключена…

Гораздо сложнее согласовать и соблюсти принципы самоопределения и территориальной целостности при решении вопроса о самоопределении народа с отделением его территории от прежнего и образованием нового государства…

Проблемы этого рода нередко успешно решаются демократическим волеизъявлением самоопределяющегося народа (чаще всего референдумом) с согласия государства, в составе которого он находится. Именно так было решено, отделяется ли данный народ с его территорией (как Норвегия от Швеции в 1905 г., Исландия от Дании в 1944 г., Словакия и Чехия от Чехословакии в 1992 г., Словения, Хорватия, Черногория и др. от Югославии, Сингапур от Малайской Федерации в 1980 г. и др.) или не отделяется (Квебек от Канады в 1989 и 1995 гг. и др.)".

Иными словами, по толкованию ведущих юристов Конституционного суда РФ в нынешней Конституции РФ, в качестве её конституционного фундамента закреплено не больше и не меньше, чем некое постулируемое право народов на выход из состава России.

Раскол страны, как веяние времени

Причём комментаторы (а это, повторюсь ещё раз, ведущие конституционные юристы, которые готовят решения нашего Конституционного суда) объявляют сепаратизм и раскол страны неким веянием времени, которому не следует противиться. Вдумайтесь в следующий впечатляющий пассаж:

"В ХХ и XXI столетиях в мире продолжается закономерный процесс перехода от многонациональных государств, в том числе фиктивных федераций, основанных на насильственном присоединении и удержании во имя их территориальной или государственной целостности их недовольных этим частей, к добровольным интеграционным союзам равноправных самоопределившихся народов (и их государств), часто новым по содержанию и нередко по составу. В частности, это происходит и путём постепенного компромиссного преобразования государств уходящего типа в современные сообщества и союзы разного уровня. Таковы, например, соглашения 2005-2006 гг. между Испанией и Каталонией, между Францией и Корсикой о существенном повышении статуса этих автономий в составе названных государств; преобразование унитарной Бельгии в федерацию и т. п. Таковы же создание и развитие Европейского союза, Содружества Независимых Государств, других интеграционных союзов в Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и др.".

Большая часть народа Каталонии выступает за отделение от Испании. Фото: Matthias Oesterle / Globallookpress

Итак, нам намекают, что Российская Федерация — это "фиктивная федерация, основанная на насильственном присоединении" и в этом качестве должна прекратить своё существование, заменившись неким "добровольным интеграционным союзом равноправных самоопределившихся народов и их государств", такими как ЕС или СНГ. Мы отлично знаем, что СНГ был мертворождённым образованием изначально, а теперь это гниющий и разлагающийся труп, одни члены-основатели которого заявляют, что находятся в состоянии войны с другими членами-основателями. Мы только что наблюдали выход Великобритании из ЕС.

То есть комментаторы российской Конституции (а это, напомню, ведущие конституционные юристы КС, а не какие-то маргиналы), не обинуясь, сообщают, что в Конституции РФ закреплена норма, по которой РФ должна прекратить своё существование путём добровольного самороспуска на государства самоопределившихся народов.

Принятая в 1993 году в результате ельцинского госпереворота, эта норма, по счастью, в полной мере не исполнялась, хотя старшее поколение отлично помнит политику "берите суверенитета сколько хотите" и её пагубные последствия, но и это неполное исполнение, сохранение территориальной целостности страны требовало таких ужасных и кровопролитных войн, как две войны в Чечне. Однако если в 2020 году граждане России — спокойные, сытые, никем не запуганные, живущие два десятилетия в условиях стабильности и непрестанных разговоров о возрождении суверенитета и национального достоинства России — добровольно проголосуют за оставление в Конституции соответствующих положений (а любая фиксация всенародным голосованием конституционных поправок, не исключающих эту норму, будет её подтверждением), то это будет означать только одно: граждане Российской Федерации добровольно утвердят возможность и даже желательность её самопроспуска.

Русский народ не может упразднить Россию

Если мы не хотим распада нашей страны, который неизбежно будет сопровождаться кровопролитием, междоусобными войнами, геноцидом русского и других народов, механистичный, не имеющий никакого иного содержания, кроме саморазрушения страны, фальшивый принцип "самоопределения народов" должен быть раз и навсегда исключён из российской Конституции. А значит, ни о каком сохранении status quo, ни о какой неприкосновенности преамбулы не может идти и речи.

В Конституции должен быть закреплён статус русского народа как государствообразующего. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Её надо так или иначе менять. И менять её нужно именно в том направлении, которое именуется "русской поправкой". Российская Федерация должна рассматриваться в Конституции не как конгломерат равноправных "самоопределяющихся народов", а как единое пространство самоопределения русского народа, находящегося в братском взаимодействии с другими народами страны.

Только закрепление статуса русского народа как государствообразующего позволит вывести нашу Конституцию из тупика, связанного с навязываемым международным правом принципом "самоопределения народов". Если Россия стала Россией потому, что так самоопределился русский народ, то никакого противоречия между принципом самоопределения и принципом территориальной целостности нет.

Русский народ не может самоупраздниться и упразднить Россию. Любое государство, которое он создаст своим самоопределением, всё равно будет Россией. Если же Россия — конгломерат множества самоопределившихся народов, то каждый из них может в сепаратном порядке самоопределиться и отгрызть от неё по кусочку.

Субъектов равноправия может быть много, и вряд ли кто в здравом уме выступает у нас в стране за дискриминацию людей по национальному признаку (а сепаратисты в Татарстане и Башкортостане, за такую дискриминацию выступающие, этой здравости ума, очевидно, лишены). Субъект конституционного национально-государственного самоопределения может быть только один. И в основе этого субъекта может лежать только русский народ как народ, создавший Россию.

Нам нужна та или иная формула, которая исключит понимание основы государственности России как "самоопределения народов" и введёт единство национально-государственного субъекта. Например, в проекте преамбулы Конституции, предложенном заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора К. В. Малофеевым, предлагается принимать Основной закон, "исходя из незыблемости исторически сложившегося государственного единства русского и других народов на основе равноправия". Здесь подчёркнуты и незыблемость государственного единства России, и равноправие её народов в смысле исключения дискриминации. Возможны, конечно, и другие формулировки. Главное, чтобы они были.

Предлагать к всенародному голосованию Конституцию, в которой прямо закреплён распад государства (а нынешний status quo фиксирует возможность такого распада), просто преступно.

Ну и ещё одна ложь попытки спрятаться за status quo в том, что отказ от изменений в заведомо нежизнеспособную преамбулу окажется демонстрацией полной идейной и политической импотенции нашей бюрократии и политического класса. После этой демонстрации ко всему прочему их конституционному творчеству любой политически грамотный человек будет относиться со здоровой иронией.

Это будет равносильно попытке дискредитации всей путинской эпохи. Неспособность адекватно выразить в преамбуле национальные ценности России покажет, что разговоры о возвращении великодержавия, места России в мире, стабильности, укреплении основополагающих ценностей, рывке и прочем — это всё было копеечное попугайство для воскресного ящика, а по сути, спустя двадцать лет управления Путина мы стоим всё на тех же руинах постСССР, что и в 1993-99 гг.

"Диктатура импотентов", — написал Иван Солоневич по совершенно другому поводу. Нельзя допустить, чтобы трусость нашей бюрократии породила "Конституцию импотентов", ведущую к саморазвалу России.