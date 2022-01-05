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Россию хотят "заразить" казахстанскими митингами. Есть первые задержанные: "Грабить и жечь"
05 января 2022, 21:15 • 289 • Политика
Россию хотят "заразить" казахстанскими митингами. Отдельные граждане республики, проживающие в нашей стране, призывают соотечественников идти на шествие в поддержку демонстрантов на родине, заметил Сергей Колясников: "Грабить и жечь". Между тем есть первые задержанные - активисты рядом с посольством Казахстана в Москве.
Семь активистов из "Революционной рабочей партии" были задержаны рядом с казахстанским посольством в столице России, передаёт ТАСС со ссылкой на источник среди правоохранителей.
Участники выступлений вышли к зданию дипмиссии с плакатами. Напомним, продолжающиеся несколько дней митинги в Казахстане серьёзно усилились 5 января.
Между тем блогер Сергей Колясников в своём Telegram-канале обратил внимание на попытки отдельных граждан Казахстана, проживающих в нашей стране, собраться, чтобы организовать шествие в поддержку демонстрантов на родине.
Соответствующие призывы с информацией о местах сбора появляются в соцсетях.
- подчеркнул Колясников.
Он выразил надежду, что русские полицейские смогут оперативно помешать этим акциям и депортируют причастных к их подготовке.
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