Россию хотят превратить в "общество потребления"? Власти Москвы вновь не советуют ходить в церковь

В Москве продлили рекомендацию воздержаться от посещения религиозных объектов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ выпустили власти столицы России.

При этом для магазинов чиновники, напротив, планируют смягчение карантинных мер. В частности, речь идёт об открытии торговых точек, которые были закрыты в связи с карантинными мерами.

Всё это наводит на мысль о том, что из жителей России и из москвичей в частности усиленно лепят так называемое "общество потребления". Потому что вместо того чтобы в первую очередь открыть объекты, утоляющие духовные потребности, чиновники почему-то открывают точки, предназначенные для утоления потребительских интересов.