|
Россию хотят превратить в "общество потребления"? Власти Москвы вновь не советуют ходить в церковь
28 мая 2020, 04:55 • 28 • Политика
Власти Москвы продлили рекомендацию не посещать религиозные объекты. Зато планируется открытие торговых точек. Россию хотят превратить в "общество потребления"?
В Москве продлили рекомендацию воздержаться от посещения религиозных объектов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ выпустили власти столицы России.
При этом для магазинов чиновники, напротив, планируют смягчение карантинных мер. В частности, речь идёт об открытии торговых точек, которые были закрыты в связи с карантинными мерами.
Всё это наводит на мысль о том, что из жителей России и из москвичей в частности усиленно лепят так называемое "общество потребления". Потому что вместо того чтобы в первую очередь открыть объекты, утоляющие духовные потребности, чиновники почему-то открывают точки, предназначенные для утоления потребительских интересов.
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 00:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
24 мая 2020, 09:55
|
27 мая 2020, 00:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
26 мая 2020, 09:55