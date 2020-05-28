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Россию хотят превратить в "общество потребления"? Власти Москвы вновь не советуют ходить в церковь

28 мая 2020, 04:55  •  28 • Политика
Власти Москвы продлили рекомендацию не посещать религиозные объекты. Зато планируется открытие торговых точек. Россию хотят превратить в "общество потребления"?
В Москве продлили рекомендацию воздержаться от посещения религиозных объектов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ выпустили власти столицы России.
При этом для магазинов чиновники, напротив, планируют смягчение карантинных мер. В частности, речь идёт об открытии торговых точек, которые были закрыты в связи с карантинными мерами.
Всё это наводит на мысль о том, что из жителей России и из москвичей в частности усиленно лепят так называемое "общество потребления". Потому что вместо того чтобы в первую очередь открыть объекты, утоляющие духовные потребности, чиновники почему-то открывают точки, предназначенные для утоления потребительских интересов.

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