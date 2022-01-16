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Россию хотят обвести вокруг пальца по "сербскому сценарию"

16 января 2022, 12:10  •  296 • Политика
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Украина готовит масштабную военную операцию против Донбасса, прикрываясь историей о русской агрессии. По сути, Киев пытается обвести России вокруг пальца по "сербскому сценарию".
Как заявил в эфире канала "Звезда" Борис Рожин, Киев прорабатывает детали спецоперации "Буря", в ходе который планируются масштабные боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик. При этом Украина прикрывает свои намерения "информационным шумом" о скором нападении России.
Как отметил Рожин, информационная кампания против России разворачивается по "сербскому сценарию". В своё время Хорватия и Босния при поддержке НАТО подобными действиями вынудили сербское руководство отказаться от поддержки Сербской Краины. Это привело к масштабной военной операции "Буря" в 1995 году, в результате которой беженцами стали 250 тысяч этнических сербов.

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