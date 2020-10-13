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Россию хотят объединить с Белоруссией без Лукашенко
13 октября 2020, 10:25 • 24 • Политика
Бессменный президент заберет с собой весь многолетний "болотный застой", уверен эксперт
Белорусский лидер Александр Лукашенко, занимающий пост главы республики более двадцати лет, уйдет с поста во время интеграционного процесса по объединению страны с Россией. Такое заявление сделал глава общественного движения "Русские демократы" Сергей Григоров.
По словам общественника, интеграция двух государств будет проходить по следующей схеме: для начала примут новую конституцию, а затем проведут выборы. После этого власти организуют референдум, посвященный объединению наций.
Григоров добавил, что после отставки Лукашенко весь происходивший при его президентстве "болотный застой" закончится.
"Но и змагары, которых он усиленно выращивал для шантажа России, не придут к власти", – заявил Григоров в интервью "Украина.ру".
Также эксперт добавил, что на сегодняшний день РФ является гарантом безопасности для всего населения, живущего в пределах постсоветского пространства в условиях постоянных военных конфликтов на рубежах.
Григоров уверен: настоящей разницы между жителями РФ и Белоруссии нет – нации объединяет тысячелетняя история, в процессе которой жил и процветал один и тот же народ, который впоследствии был искусственно разделен.
Ранее политолог Евгений Спицын заявил, что Запад не оставит попыток смены госвласти в Белоруссии, несмотря на действия Лукашенко, позволившие ему сохранить президентский пост. Теперь же главе республики предстоит объединиться с РФ – это для него единственный путь спастись.
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