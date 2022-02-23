Россию хотят наказать или наградить? В ЕС грозят "ударом в спину"

В Европе предложили исключить Россию из конкурса Евровидение. "Всё. Это удар в спину", - смеются в Сети.

В Европе предложили исключить Россию из конкурса Евровидение в ответ на признание ДНР и ЛНР. Жители России задаются вопросом - это такое наказание или награда?

После того как президент России Владимир Путин официально признал республики Донбасса, на Западе началась настоящая истерика. В США и Европе принялись яростно сочинять новые санкции против России, однако всё, что можно было, уже по большей части ввели. Поэтому начали предлагаться совсем уж экзотические варианты.

Всё. Это удар в спину. В Европе предложили исключить Россию из конкурса Евровидение. И где теперь будут выступать наши вокально-инструментальные ансамбли бородатых женщин?

- пишет Захар Прилепин в своём Telegram-канале.

Русские пользователи Сети выражают аналогичные мнения и призывают европейцев обязательно воплотить эту "угрозу" в реальность. Напомним, что песенный конкурс Евровидение давно себя дискредитировал. Награды на нём выдают не за талант и качество выступления, а за "правильную политику" и "правильные ценности".