Россию хотят лишить права вето в СБ ООН

Генассамблея ООН требует реформировать Совет Безопасности и расширить число постоянных и непостоянных членов. Ряд стран, включая Украину, хотят упразднить право вето, что лишит Россию смысла существования в Совбезе

Автор:

Гасанов Камран

Большинство стран мира хотят реформировать Совет Безопасности – основной орган принятия решений в ООН по вопросам мира и безопасности. Таков результат вчерашнего заседания Генеральной Ассамблеи.

Реформа СБ ООН – исторически оправданное предложение. С 1945 года, с создания ООН, мировой порядок менялся дважды: сначала с двуполярного мира (СССР - США), просуществовавшего с 1945 до 1991 года, на однополярный во главе с Вашингтоном, а затем и на многополярный, в котором США и НАТО уравновесили страны БРИКС. Поэтому текущий состав постоянных членов СБ, в который входят Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, не отражает геополитических реалий.

Совет Безопасности ООН, конечно же, нуждается в обновлении. Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире,

- говорил весной глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com