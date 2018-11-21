Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беспроигрышная партия
Порошенко раскрыл боевые потери украинских десантников в Донбассе
Концлагерь "Европа" закрывается
Медведев согласился принимать на госслужбу инвалидов
Главная / В мире

Россию хотят лишить права вето в СБ ООН

21 ноября 2018, 22:39  •  49 • В мире
Генассамблея ООН требует реформировать Совет Безопасности и расширить число постоянных и непостоянных членов. Ряд стран, включая Украину, хотят упразднить право вето, что лишит Россию смысла существования в Совбезе
Автор:
Гасанов Камран
Большинство стран мира хотят реформировать Совет Безопасности – основной орган принятия решений в ООН по вопросам мира и безопасности. Таков результат вчерашнего заседания Генеральной Ассамблеи.
Реформа СБ ООН – исторически оправданное предложение. С 1945 года, с создания ООН, мировой порядок менялся дважды: сначала с двуполярного мира (СССР - США), просуществовавшего с 1945 до 1991 года, на однополярный во главе с Вашингтоном, а затем и на многополярный, в котором США и НАТО уравновесили страны БРИКС. Поэтому текущий состав постоянных членов СБ, в который входят Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, не отражает геополитических реалий.
Совет Безопасности ООН, конечно же, нуждается в обновлении. Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире,
- говорил весной глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
21 ноября 2018, 22:39
«Для истории»: Мэр города в Массачусетсе первым купил легальную марихуану
21 ноября 2018, 16:09
В Греции и на Кипре будут готовиться разведчики и спецназ для Евросоюза
21 ноября 2018, 09:24
«Элемент конкурентной борьбы»: в США прогнозируют рост вероятности «морских инцидентов» в Арктике

21 ноября 2018, 02:54
«Решают свои внутренние проблемы»: в России ответили на новые санкции со стороны США
21 ноября 2018, 03:09
«Меня знает весь мир, и я ничего не имею»: Саакашвили признался в том, что нищ
21 ноября 2018, 22:39
Порошенко раскрыл боевые потери украинских десантников в Донбассе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
15 ноября 2018, 18:56
"Порошенко серьезно ВЛИП!" Шахназаров ЖЕСТКО о ситуации на Украине. Вечер с Соловьевым от 14.11.18
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
18 ноября 2018, 13:24
Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
17 ноября 2018, 16:28
Обледеневший мocт
20 ноября 2018, 00:04
Гордон рассказал правду о канале Порошенко
17 ноября 2018, 21:09
«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.