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Россию хотят лишить права вето в СБ ООН
21 ноября 2018, 22:39 • 49 • В мире
Генассамблея ООН требует реформировать Совет Безопасности и расширить число постоянных и непостоянных членов. Ряд стран, включая Украину, хотят упразднить право вето, что лишит Россию смысла существования в Совбезе
Автор:
Гасанов Камран
Большинство стран мира хотят реформировать Совет Безопасности – основной орган принятия решений в ООН по вопросам мира и безопасности. Таков результат вчерашнего заседания Генеральной Ассамблеи.
Реформа СБ ООН – исторически оправданное предложение. С 1945 года, с создания ООН, мировой порядок менялся дважды: сначала с двуполярного мира (СССР - США), просуществовавшего с 1945 до 1991 года, на однополярный во главе с Вашингтоном, а затем и на многополярный, в котором США и НАТО уравновесили страны БРИКС. Поэтому текущий состав постоянных членов СБ, в который входят Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, не отражает геополитических реалий.
- говорил весной глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
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