Россию избавят от санкций США? Источники сообщили о смятении Байдена

Будущая администрация Байдена считает, что введённый при Дональде Трампе спектр санкций не является эффективным. Такой подход, по мнению демократов, сбивает с толку и союзников, и противников, пишет Bloomberg.

В связи с чем Байден планирует пересмотреть санкционную политику США, вопрос будет доверен Адевале Адейемо, который выдвинут соперником Трампа на должность заместителя министра финансов, сообщают источники издания.

По имеющимся данным, Адейемо должен будет проверить работу управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI) - подразделения Минфина США, отвечающего за санкции.

Сам Байден аккуратно высказывался по поводу санкционной политики, не давая журналистам однозначных ответов. Источники утверждают, что пока он находится в смятении и ответа на вопрос об антироссийских санкциях у него нет. Так, с одной стороны, демократ не хочет использовать схему Трампа, а с другой - не готов полностью отказаться от инструмента санкций, отмечают источники.

При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причём зачастую ограничения носили односторонний характер.