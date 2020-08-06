Россию и Украину сталкивают прокурорскими лбами? Политтехнолог просчитал идею с русскими "боевиками"

Громкое дело о задержании под Минском 33 так называемых русских наёмников набирает обороты. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что в своём интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы выразил согласие передать Украине тех задержанных, которые воевали в Донбассе.

Тем временем белорусский лидер поручил пригласить в республику генеральных прокуроров России и Украины. Как отмечает БелТА, представители контролирующих ведомств из Москвы и Киева необходимы для разбирательства ситуации, сложившейся в связи с задержанием "боевиков".

Политтехнолог Марат Баширов в авторском Telegram-канале "Политджойстик" просчитал, чем обернётся подобная идея.

"Затея обречена на провал, - уверен политический эксперт. - Украинцы, понятное дело, приедут, а мы - нет".

Сам политтехнолог назвал ситуацию "пробросом"

"Проброс понятен - политические торги под соусом юридического состязания, - высказал свою точку зрения Баширов. - Сюжет из боевика с типа террористами превращается в тектонический сюжет превращения Белоруссии в недружественную нам страну".

Хотя, напомним, буквально на днях Лукашенко в своём обращении к народу отметил, что Белоруссия - верный союзник России.

"Россия была, есть и будет нашим союзником", - особо подчеркнул при этом президент, отметив, что союзниками Москва и Минск останутся вне зависимости от того, кто будет у власти. Сам Лукашенко считает это "непреодолимым фактором".