|
Россию и ЕС позвали навести порядок в Белоруссии
18 ноября 2020, 16:35 • 138 • Политика
Чтобы включиться в процесс урегулирования, РФ должна осудить действия Лукашенко
Белорусские оппозиционеры назвали условие, при котором они готовы подключить Москву к урегулированию кризиса власти в Минске: она должна признать жестокость и насилие в отношении участников протеста. Об этом заявил лидер Народного антикризисного управления (НАУ) в Белоруссии Павел Латушко.
Он направил главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли и верховному представителю ЕС по международным делам Жозепу Боррелю предложение "сформировать миссию высокого уровня" для урегулирования ситуации в Белоруссии. Войти туда, помимо лидеров ЕС, могли бы и высокопоставленные представители России, но только в том случае, если Москва готова "дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы беларуского общества по прекращению грубого нарушения Конституции" в Белоруссии.
При этом, по словам Латушко, в республике происходят "невиданные по масштабу и жестокости … репрессии", которые не могут оставить равнодушными общественность в России и ЕС, сообщается в телеграм-канале НАУ.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в республике состоялись очередные выборы президента. Местная оппозиция не согласилась признать победителем Александра Лукашенко. На данный момент, по мнению главы РБ, начался уже "процесс радикализации протестов", которому он твердо намерен помешать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 ноября 2020, 01:05
|
12 ноября 2020, 23:05
|
11 ноября 2020, 19:35
|
14 ноября 2020, 13:35
|
12 ноября 2020, 02:55
|
14 ноября 2020, 02:35
|
16 ноября 2020, 15:05