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Россию и Австрию снова стравливают? Для чего был "реанимирован" вброс о "шпионе ГРУ" Зайцеве
27 июля 2019, 03:54 • 66 • Политика
МИД России отреагировал на вброс о "шпионе ГРУ" Игоре Зайцеве, который действовал в "ущерб Австрийской Республике". "Целью таких вбросов не является серьёзный разговор по существу, иначе бы он вёлся по другим каналам", - отметили в российском ведомстве.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление МВД Австрии об объявлении в розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого обвинили в работе на ГРУ. Российское ведомство выразило сожаление по поводу "реанимации" старого вброса о "русских шпионах в альпийской республике".
Что произошло
В четверг 25 июля МВД Австрии объявило в розыск российского гражданина Игоря Зайцева. Его обвинили в том, что он является шпионом ГРУ и действовал в "ущерб Австрийской Республике".
МИД России назвал сообщение очередным информационным вбросом. Как пояснили в российском ведомстве, если бы у Австрии было что-то по существу, вопрос бы решался не через СМИ, а через совершенно другие каналы.
В чём обвиняют "шпиона ГРУ" Зайцева
Министерство внутренних дел Австрии подозревает 65-летнего Игоря Зайцева в вербовке 70-летнего отставного полковника австрийских вооружённых сил, которого арестовали ещё осенью 2018 года. Шпион-пенсионер якобы собирал данные о военной авиации, артиллерийских системах и ситуации с мигрантами, а затем передавал эту "ценнейшую информацию" своему "российскому куратору". Интересный факт: "наводку" на 70-летнего шпиона Австрия получила от спецслужб некой неназванной страны.
Вопрос не исчерпан?
Арест и обвинение полковника австрийской армии в шпионаже на Россию вызвали заметное охлаждение в отношениях между странами. Однако предполагаемый шпион так и не был осуждён, его дело по-прежнему в суде. Пожилой офицер отрицает все обвинения и заявляет, что не знает никого по фамилии Зайцев.
За минувший год отношения Москвы и Вены шли на поправку, в правительстве России закономерно считали очередной "шпиономанский" инцидент исчерпанным, пока МВД Австрии громогласно не объявило Игоря Зайцева в розыск.
"Русские шпионы повсюду!"
Напомним, что пик шпиономании на Западе пришёлся на весну 2018 года. Катализатором стало отравление британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, в котором Лондон, не дожидаясь результатов расследования, обвинил Москву. После этого британский МИД показательно обзвонил все союзные и дружественные страны с призывом выслать российских дипломатов под предлогом того, что они являются шпионами. В акции приняли участие 28 стран по всему миру, а также НАТО.
Стоит отметить, что МИД Австрии не стал принимать в этом участие, объяснив тем, что шпионов России в стране нет. А спустя почти полгода с подачи "иностранной спецслужбы" в стране вдруг находят шпионящего на Россию военного-пенсионера.
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