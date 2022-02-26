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Россию готовятся отключить от SWIFT? Глава МИД Украины ликует. Эксперты посмеиваются

26 февраля 2022, 18:20  •  606 • Политика
На Западе началась подготовка к отключению России от SWIFT, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В России напомнили, что уже давно создали Национальную систему платёжных карт - как раз на такой случай.
Началась подготовка к отключению России от SWIFT, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Гражданам России бояться нечего, на работу банковских карт внутри страны это никак не повлияет, заверил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Он объяснил, что обработку межбанковских коммуникаций внутри страны обеспечивает Национальная система платёжных карт. Поэтому отключение от SWIFT ничего не изменит.
Дело в том, что в НСПК по закону была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам "Мир" и зарубежных платёжных систем. Зарубежные санкции проведение операций таких внутри РФ не ограничивают,
- сказал он в интервью, данном "РИА Новости".
Это мера приведёт к коллапсу европейской экономики. Последствия для неё будут ураганные,
- добавил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Что касается России, то возможны некоторые проблемы, но не внутри страны. Однако и для них существует масса вариантов решения, заверил эксперт.
Если, конечно, Европа выстрелит себе в ногу,
- уточнил он.
Напомним, Россия давно готовилась к тому, что Запад может попытаться отключить страну от SWIFT и даже от интернета. В этой связи были созданы и протестированы дублирующие системы, призванные обеспечить суверенитет страны и её независимость от внешнего влияния.

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