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Россию готовят к большой войне – СМИ

05 октября 2021, 16:25  •  73 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Финляндии сделали свои выводы из прошедших в РФ выборов в Госдуму
Россия находится в предвоенном состоянии. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на военного аналитика Павла Фельгенгауэра.
По словам эксперта, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий вооруженными силами Валерий Герасимов еще девять лет назад представили президента Владимиру Путину план "обороны России", который по сути являлся планом подготовки к "масштабной войне". С тех пор российская армия постоянно находится в состоянии полное боевой готовности.
"В ближайшие год-два война должна начаться",
– приводит издание слова своего эксперта.
В качестве подтверждения, что Москва готовится к войне, в статье Yle указывается, что глава Минобороны РФ входил в первую пятерку федерального списка "Единой России". Так же издание отмечает дружбу Путина с Шойгу – даже накануне выборов они вместе провели несколько дней в тайге. И даже тот факт, что телеканалы показали, как министр обороны в день выборов бросает в урну для голосования бюллетень, в Финляндии сочли элементом пропаганды, прославляющей в России военную силу.
Выборы в России проходили 17-19 сентября 2021 года. Министр обороны Шойгу принял решение не переходить на работу в нижнюю палату парламента, однако он продолжит партийную деятельность в качестве главы профильной комиссии "Единой России" по развитию Восточной Сибири.
Ранее стало известно о планах шведских парламентариев по вступлению Королевства в НАТО.

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