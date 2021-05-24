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Россию едва не лишили двух Курильских островов: Kyodo показало засекреченные документы

24 мая 2021, 10:10  •  239 • Политика
Агентство Kyodo показало засекреченные документы, в которых якобы утверждалось, что в 1972 году СССР готов был передать Японии два из четырёх Курильских островов в рамках мирного договора.
Напомним, речь идёт о четырёх Курильских островах, которые по итогам Второй мировой войны отошли России. Япония же считает, что Курилы должны быть её. Неудивительно, что на этом фоне в Токио регулярно звучат провокационные заявления о территориальной принадлежности островов.
На этот раз масла в огонь подлило агентство Kyodo, опубликовавшее у себя, как утверждается, засекреченные документы, в которых якобы утверждалось, что в 1972 году СССР готов был передать Японии два самых маленьких из четырёх Курильских островов на фоне сближения Токио и Пекина. Тем самым решалась бы проблема мирного договора, который до сих пор не подписан.
"Впервые выяснилось, что осторожность Советского Союза в отношении нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией побудила Москву добиваться разрешения территориального спора с Токио и, таким образом, заключения послевоенного мирного договора", - говорится в публикации.
Речь идёт о секретных документах, составленных Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Советские власти тогда же потребовали от Токио и размещённых в Японии американских войск гарантий ненападения на Советы в обмен на передачу двух островов.
Но вот что любопытно. По утверждению того же информагентства, данный проект мирного договора не был представлен во время визита японского премьер-министра в Москву в 1973 году. Наша страна к его приезду свою позицию по вопросу Курил ужесточила.
Токио настаивал на возвращении всех четырёх Курильских островов. Стороны не пришли к соглашению.

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