Россию дожать, США - взорвать изнутри. Против русских и американцев используют одни и те же "бомбы"

Депутат Госдумы Сергей Миронов провёл параллели между оголтелой цензурой в США, нацеленной на президента Дональда Трампа, и происходящим в России. Заказчики у этой цензуры одни и те же. В США Дональду Трампу запретили публиковать сообщения в Twitter. А в России закрывают телеканалы с невыгодной позицией - в данном случае патриотической... Думаете, шутка? Нисколько.

"Что объединяет русский телеканал Царьград и действующего президента США Дональда Трампа? Их подвергли цензуре в социальных сетях! Царьград без объяснения причин заблокировали в YouTube, а Трампа - вообще везде", - написал Сергей Миронов.

К сожалению, США показали, что никакой "хвалёной свободы слова" на их собственной территории не существует. И самое печальное, что заказчики такого закручивания гаек - демократы.

"А где же хвалёная свобода слова? Демократия? Нет её. "Сетевые олигархи", которые заткнули рот своему собственному законно избранному президенту, не оставили сомнений в том, что либеральной сказке на Западе пришёл конец. Да и наши либералы что-то замолчали… А ведь у нас такого нет и в помине!" - подчеркнул Сергей Миронов.

Россия нуждается в создании инструментов, способных уберечь нас от давления, подобного тому, что пытаются продвинуть американские демократы:

"С гражданско-правовой точки зрения настала необходимость коренного изменения в отношениях между соцсетями и пользователями. На защиту последних должен встать суд, который нужно наделить полномочиями, чтобы решать судьбу аккаунтов и всего контента. В перспективе это должно быть оформлено и на международном уровне", - сказал депутат.

Напомним, канал-миллионник Царьграда в YouTube заблокировали без объяснения причин. Корпорация Google не просто не дала никаких объяснений, но и попыталась уклониться от судебных разбирательств в России. Представители американской корпорации заявили, что не должны подчиняться российскому законодательству. Подобный аргумент не прошёл. Царьград продолжает судиться с Google, а на законодательном уровне в России принята норма, способная защитить пользователей от подобной цензуры.