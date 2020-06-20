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Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?

20 июня 2020, 19:00  •  95 • В мире
Персидский провидец Салман Салехигударза ещё до кризиса увидел "шторм" российской экономики и сколько это продлится. По его мнению, озвученному ещё до пандемии коронавируса, экономику России могут ждать колебания. Тогда на это пророчество все закрыли глаза.
Предсказание иранского провидца Салмана Салехигударзы о будущем России, сделанное ещё до пандемии коронавируса, которая потянула за собой "коронакризис", забылось. Несмотря на то что оно было озвучено менее чем год назад, тогда не многие обратили внимание на его слова об экономике.
Сейчас, когда не только в России, но и во всём мире сигнализируют о проблемах с экономикой, слова персидского пророка как нельзя актуальны.
Салман Салехигударза, говоря о России, сообщал, что экономика страны будет то опускаться, то подниматься. При этом, подчеркивал пророк, этот "шторм" будет происходить в ближайшие два года.
Впрочем, пояснял персидский провидец, после этого волнения на экономическом поприще нашу страну ждёт прекрасное будущее. Она будет самой крепкой и сильной державой, другим странам станет честью иметь дружбу с такой сильной страной, напоминает автор дзен-канала ParanormalLife пророчество.
По информации "Рамблера", об иранском провидце известно не много. Мужчине около 80 лет, и живет он в иранских горах, редко общается с людьми. Однако, говорится в материале, к его "видениям" прислушиваются: он был поразительно точен, заранее предугадав смену президента на Украине и крушение украинского боинга под Тегераном.

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