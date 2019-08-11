Россию атаковали климатическим оружием? Пока ещё нет, но это совсем не фантастика

Автор:

Курганов Дмитрий

«Обком вашингтонский работает»

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, выступая на телеканале «Россия» в эфире передачи «60 минут», заявил, что погодные катаклизмы последнего времени в нашей стране могли быть вызваны испытанием американцами климатического оружия. По словам парламентария, именно такие действия Запада способны привести как к пожарам в Сибири, так и к штормовым ливням в Москве.

Как считает Журавлёв, в США и других западных странах осознали, что впервые за долгое время стали отставать от России в военном вооружении, особенно в разработке гиперзвуковых ракет, поэтому там испытывают климатическое оружие. «Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. "Обком вашингтонский" работает. Я считаю, что это серьёзно и надо к этому правильно относиться», — сказал депутат. Также он высоко оценил действия МЧС, которые заблаговременно оповестили жителей российской столице об ухудшении погоды, причём сделано это было в телевизионном эфире.

Ведущая программы Ольга Скабеева уже после съёмок прокомментировала высказывания Журавлёва в своём Telegram-канале, где написала, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны соберётся на внеочередное заседание, чтобы выяснить, кто именно атаковал Россию климатическим оружием — Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос.

На самом деле не совсем понятно, действительно ли всерьёз говорил депутат Госдумы в эфире «60 минут». Судя по комментариям в Сети, многие интернет-пользователи приняли его слова то ли за шутку, то ли за сарказм. Аналогичное впечатление произвёл и последовавший комментарий журналистки. Однако далеко не все настроены столь легкомысленно — и для этого есть множество причин: от теорий заговора до вполне научных объяснений. Ни для кого не секрет, что климатическое оружие и его применение — одна из любимых тем конспирологов.

Немного истории

Сейчас знания человека позволяют покорять космос, погружаться вглубь океана, люди всё больше познают секреты природы. Тем не менее человечество по-прежнему не готово полноценно оказывать влияние на климатические ресурсы и погоду. Планетарный климат — это огромное количество взаимодействующих между собой процессов: активность солнечного излучения, магнитное поле Земли, температура океана, атмосферные явления, антропогенные факторы и другие.

Фото: globallookpress.com

Несмотря на то что люди не осознают всех процессов, из которых состоит климат, они пробовали им управлять, а первые попытки начались уже в прошлом веке. Изначально эксперименты проводились в мирных целях: создание облаков и туманов, искусственных осадков. Многие страны проводили подобные опыты, в том числе СССР и США. Позднее к испытаниям присоединились военные. Шанс победить недругов с помощью сильных ветров, изнуряющей жары и ливней, которые способны ликвидировать в стране противника дороги, поля с посевами, вызывает большой интерес.

Известно, что во время вьетнамского конфликта американцы провели операцию Popeye, целью которой было значительно увеличить количество осадков над той частью Вьетнама, где проходила «тропа Хо Ши Мина». Американцы распыляли с самолётов определённые химические вещества (сухой лёд и йодистое серебро), что стало причиной увеличения силы и частоты дождей в несколько раз. В итоге дороги были размыты, а коммуникации партизан нарушены. Но эффект оказался слишком кратковременным, а затраты для его достижения — несопоставимо огромными.

Приблизительно в те же годы американские учёные пытались управлять ураганами. Для южных штатов США этот вопрос всегда остаётся актуальным. Однако параллельно с этой благородной целью специалистами изучалась возможность направить ураган на «неправильные» страны. Американское военное ведомство даже привлекло к сотрудничеству известного математика Джона фон Неймана. А в 1977 году в ООН была принята конвенция, которая с тех пор запрещает любое использование климата в качестве оружия. Инициатором её принятия стал именно Советский Союз, а США присоединились к этой конвенции наряду с другими государствами.

HAARP и «Сура»

Переубедить сторонников теории заговора, которые считают, что применение климатического оружия в рамках так называемых гибридных войн имеет место, очень сложно. Природа сама снабжает человечество поводами: извержения вулканов, землетрясения, ураганы, наводнения и другие катаклизмы постоянно питают почву для разговора о секретных технологиях.

Интернет пестрит всевозможными страшилками, среди которых самые популярные — создание искусственной озоновой дыры и изменение наклона земной оси. И, конечно же, американский проект HAARP (Программа высокочастотных активных исследований зоны полярных сияний) на Аляске. Ни одна статья о климатическом оружии не обходится без упоминания этого самого мощного в мире комплекса радиопередатчиков, предназначенного для воздействия на ионосферу Земли.

Его строительство началось в 1997 году и продолжалось около 10 лет. Какие только возможности ему не приписывались. От выведения из строя средств связи и электроники до способности провоцировать природные катастрофы и оказывать воздействие на человеческую психику на значительном расстоянии. Всё это якобы достигается благодаря созданию в атмосфере плазменных образований, которые могут отражать потоки энергии и излучений. Однако эксперты подчёркивают, что даже такая мощность (до 4,8 МВт) даёт энергию, которая ничтожно мала по сравнению с той, которую ионосфера получает от Солнца. В связи с этим учёные считают, что столь малые возмущения в ионосфере не могут оказывать заметного влияния на более низкий слой — тропосферу, которая является «кухней погоды». Во всяком случае, доказательств обратного пока не найдено.

Фото: globallookpress.com

В России тоже есть аналогичный комплекс, который называют «ответом HAARP». Он называется «Сура» и расположен в Нижегородской области. О нём известно намного меньше, однако в новостных сводках несколько раз объект всё-таки засветился. Так, американский учёный Скотт Стивенс обвинил Россию в использовании против Соединённых Штатов климатического оружия. По его словам, именно при помощи «Суры» был создан ураган «Катрина» и направлен к побережью США.

А в июне 2018 года исследователи из России и Китая провели эксперименты, отрабатывавшие технологию изменения атмосферы. Об этом спустя полгода сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на одного из китайских учёных, участвовавшего в проекте. По его словам, была реализована серия из пяти испытаний, первое из которых привело к физическим возмущениям в атмосфере над поверхностью земли общей площадью 126 квадратных километров.

В так называемой модифицированной зоне на высоте более 500 километров отмечались электрические всплески, в которых было в 10 раз больше отрицательно заряженных субатомных частиц, чем в близлежащих районах. В ходе другого эксперимента удалось повысить температуру ионизированного газа в атмосфере более чем на 100 градусов Цельсия. Издание пыталось выяснить, разрабатываются ли эти технологии для военного сектора и могут ли они использоваться для создания климатических аномалий. Но ответов от учёных не последовало.

Миф или реальность?

Возможно ли вообще климатическое оружие? Да. То есть это не что-то из научной фантастики. Есть понимание протекающих физических процессов в атмосфере, но нельзя утверждать, что человечество окончательно разобралось в них. Да и чтобы влиять на атмосферу в глобальных масштабах — нужны колоссальные ресурсы, в том числе финансовые. Отсюда и фамилии Ротшильд, Рокфеллер, Сорос.

Есть ещё один немаловажный момент. Если предположить, что какая-нибудь из мировых держав в достаточной мере освоила бы технологии крупномасштабного воздействия на погоду и климат, то первым делом не допустила бы на своей территории возникновения стихийных бедствий, связанных с атмосферой. Исследования данной темы продолжаются, поэтому не исключено, что в будущем климатическое оружие станет реальностью. Конечно, очень бы этого не хотелось.