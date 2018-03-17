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Российскую журналистку выдворили с Украины за "тенденциозные видео"

17 марта 2018, 17:54  •  159 • Политика
Журналистка телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова была объявлена персоной нон грата и выслана с территории Украины. За распространение "антиукраинских видео" ей запретили въезд в страну на три года.
Служба безопасности Украины (СБУ) решила выслать из страны журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову. Сверх того, Гончаровой запрещен повторный въезд в Незалежную сроком на три года.
Причиной для столь жестких действий послужили четыре видеоматериала, подготовленные журналисткой в начале текущего месяца. По мнению сотрудников органов госбезопасности, в репортажах Гончаровой "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине", а также "дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу" страны.
Более того, Гончарову обвинили в том, что она якобы готовилась к проведению "информационной провокации" 18 марта 2018 года - в день выборов президента России. Осуществлена данная провокация была бы путем "тенденциозного освещения" предстоящего голосования в той его части, которая проходит на Украине.
"Сотрудники службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора… С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года", - можем прочитать мы в официальном коммюнике, выпущенном пресс-службой СБУ в связи с выдворением Гончаровой.

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