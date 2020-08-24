Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах

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Лукашенко и Путин снова созвонились - темой для обсуждения стали не только волнения в стране

Переговоры президентов России и Белоруссии состоялись сегодня днем.

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили об обстановке после выборов – напомним, вчера ситуация была весьма напряженной. Настолько, что Батька даже вооружился автоматом и нарядил сына Колю в бронежилет.

Однако самым интересным пунктом переговоров, как пишет Белта со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, оказались вовсе не протесты в Белоруссии. Лидеры двух государств обсуждали также испытания разработанной в России вакцины от коронавируса.

Как выяснилось, Путин и Лукашенко договорились, что препарат испытают на белорусах. Граждане братской страны добровольно будут участвовать в третьем этапе. Также стало известно, что Белоруссия первой получит вакцину от коронавируса, созданную в России.

Напомним, накануне обстановка в Минске накалилась до предела. Протестующие пригрозили взять штурмом Дворец независимости. В ответ Лукашенко вместе с сыном Николаем облетел резиденцию на вертолете, дабы лично увидеть, что происходит на улицах города. После президент даже вышел за ограждения и поблагодарил силовиков, назвав их "красавцами". Фото Лукашенко с автоматом быстро разлетелись в Сети и уже стали мемами.