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Российскую разведку связали с крушением MH17. Скандальное решение приняли в администрации Facebook
13 февраля 2020, 12:24 • 187 • Политика
Администрация Facebook удалила страницы в социальной сети, заявив, что их авторы были связаны с российской разведкой. Доказательств никаких, однако подчёркивается, что авторы страниц будто бы влияли на расследование крушения MH17 в Донбассе.
Представители Facebook Марка Цукерберга заявили об удалении трёх групп учётных записей, которые якобы управлялись из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы. Как пишет "Утро.ру", решение об удалении принято в связи с нарушением политики корпорации об иностранном вмешательстве.
В социальной сети настаивают, что публиковавшаяся информация в группах была нацелена на "введение в заблуждение". Также отмечено, что владельцы группы "выдавали себя за журналистов", а также "выходили на связь с политиками" и "общественными активистами" в том или ином регионе. Самое интересное в аккаунте кроется в абзаце о связи этих групп с "российским военными разведывательными службами". И тут в истории появляются и расследование крушения малайзийского борта MH17 в Донбассе, и решение крымчан вновь стать частью России, и операция ВКС России в Сирии.
Администрация соцсети намекает, что "русские" вмешивались в расследования крушения "Боинга". А раз связь имелась с российской разведкой, значит и координировалась эта работа с военными. Это не первый подобный вброс о расследовании крушения MH17. Эксперты ранее предполагали, что что такие антироссийские заявления связаны с провалом официального расследования крушения самолёта, которое ведётся долгие годы.
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