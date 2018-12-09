Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинец попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках
″По лекалам ″оранжевых технологий″″: Эксперт объяснил интерес Трампа к французск...
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
В Совфеде ответили на обвинения Киева в организации протестов во Франции
Главная / Война

Российскую миротворческую миссию выталкивают из Приднестровья

09 декабря 2018, 19:39  •  133 • Война
Предлагаемая Кишинёвом замена российских миротворцев на «международную гражданскую миссию» доверия не вызывает
Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский призвал к выводу российского миротворческого контингента из Приднестровья и замене его на «международную гражданскую миссию». Заявление было сделано в ходе заседания министерского заседания Совета ОБСЕ в Милане.
«Важно достичь нормального соглашения о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Молдовы. Нужно сделать из нынешней миротворческой операции мультинациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Мы уверены, что таким образом сможем способствовать устранению серьёзных угроз в нашем регионе», – заявил молдавский министр.
Его поддержал представитель румынской делегации Дан Николаеску: «Румыния высоко ценит прогресс Молдовы на пути разрешения приднестровского конфликта… У ОБСЕ важная роль, [у неё есть] чёткий мандат в отношении разрешения конфликта, вывода иностранных войск и [вывоза] боеприпасов».
Тудор Ульяновский – представитель прорумынского крыла в молдавской верхушке, расчищающего Бухаресту путь к ликвидации молдавской государственности. Российский миротворческий контингент в Приднестровье мешает этим планам.
Опыт «международной гражданской миссии» в Донбассе, скорее, отрицателен: в ряде случаев командование ВС ДНР и ЛНР высказывало подозрение о шпионаже сотрудников ОБСЕ в пользу Украины. В июле 2016 года на территории РФ был задержан переводчик наблюдательной миссии ОБСЕ в ЛНР Артём Шестаков. По заданию СБУ и ГУР ВС Украины он собирал информацию о расположении подразделений Народной милиции ЛНР. Он же передал украинским спецслужбам данные о перемещении казачьего командира Павла Дрёмова, впоследствии убитого диверсантами.
И появление миссии ОБСЕ на берегах Днестра не вызывает доверия. За стремлением Кишинёва и Бухареста выдавить российские «голубые каски» из Приднестровья кроется попытка интернационализировать забытый конфликт, получив повод для прямого либо опосредованного военного вмешательства.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

133
Источник
Похожие новости
07 декабря 2018, 12:24
На защиту Украины: десантников бросили на российскую границу
07 декабря 2018, 22:09
Глава МИД Канады Христя Фриланд пытается придать ГУАМ второе дыхание
06 декабря 2018, 16:54
Они не заложники, а преступники: в Совфеде ответили Воронченко

07 декабря 2018, 15:39
Пока еще есть корабли: флот Украины зайдет в Керченский пролив
08 декабря 2018, 14:24
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
07 декабря 2018, 15:39
«Мяч на российской стороне»: США требуют отказаться от ракеты
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
03 декабря 2018, 04:24
«Шоколад «Паленка»: На AliExpress появились аксессуары для смартфонов с лицом Порошенко
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.