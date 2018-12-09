Российскую миротворческую миссию выталкивают из Приднестровья

Предлагаемая Кишинёвом замена российских миротворцев на «международную гражданскую миссию» доверия не вызывает

Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский призвал к выводу российского миротворческого контингента из Приднестровья и замене его на «международную гражданскую миссию». Заявление было сделано в ходе заседания министерского заседания Совета ОБСЕ в Милане.

«Важно достичь нормального соглашения о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Молдовы. Нужно сделать из нынешней миротворческой операции мультинациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Мы уверены, что таким образом сможем способствовать устранению серьёзных угроз в нашем регионе», – заявил молдавский министр.

Его поддержал представитель румынской делегации Дан Николаеску: «Румыния высоко ценит прогресс Молдовы на пути разрешения приднестровского конфликта… У ОБСЕ важная роль, [у неё есть] чёткий мандат в отношении разрешения конфликта, вывода иностранных войск и [вывоза] боеприпасов».

Тудор Ульяновский – представитель прорумынского крыла в молдавской верхушке, расчищающего Бухаресту путь к ликвидации молдавской государственности. Российский миротворческий контингент в Приднестровье мешает этим планам.

Опыт «международной гражданской миссии» в Донбассе, скорее, отрицателен: в ряде случаев командование ВС ДНР и ЛНР высказывало подозрение о шпионаже сотрудников ОБСЕ в пользу Украины. В июле 2016 года на территории РФ был задержан переводчик наблюдательной миссии ОБСЕ в ЛНР Артём Шестаков. По заданию СБУ и ГУР ВС Украины он собирал информацию о расположении подразделений Народной милиции ЛНР. Он же передал украинским спецслужбам данные о перемещении казачьего командира Павла Дрёмова, впоследствии убитого диверсантами.

И появление миссии ОБСЕ на берегах Днестра не вызывает доверия. За стремлением Кишинёва и Бухареста выдавить российские «голубые каски» из Приднестровья кроется попытка интернационализировать забытый конфликт, получив повод для прямого либо опосредованного военного вмешательства.