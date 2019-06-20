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Российскую делегацию эвакуируют из Грузии после нападения радикалов

20 июня 2019, 20:54  •  199 • Политика
В беседе с Царьградом представители российской делегации сообщили, что они вынуждены спешно эвакуироваться из отеля в Грузии. Ранее было сорвано заседание Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). А теперь к отелю, куда доставили русских граждан, движется огромная толпа.
Парламент Грузии не смог обеспечить безопасность Межпарламентской ассамблеи Православия вопреки данным организаторами гарантиям. Работа МАП будет продолжена на другой площадке, заявил ранее в беседе с Царьградом депутат Николай Земцов, который присутствовал в ходе провокаций в Тбилиси. Теперь же российские представители в спешном порядке эвакуируются из отеля, поскольку к зданию движется огромная толпа.
Фактически на членов российской делегации напали, не дав высказаться на заседании. Угроза сохранялась и вне здания парламента. Теперь, говоря о толпе, движущейся к отелю, и об эвакуации, Земцов отметил:
"Ассоциация заканчивает свою работу, приняв все необходимые документы. Но работа была, конечно, свернута в экстренном режиме. Ввиду того, что грузинская сторона не может гарантировать безопасность. И многие делегаты сочли оскорблением все то, что произошло. То есть срыв и… И то, что в организации беспорядков принял участие депутат Верховной рады Виктор Еленский, который являлся членом делегации Ассамблеи Православия. Российская делегация покидает Грузию по согласованию с руководством парламента страны".
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов ранее добавил, что здание парламента русским гостям пришлось покидать под охраной.

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