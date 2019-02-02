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Российскую актрису Усок выпустили из-под стражи в США до марта
02 февраля 2019, 03:54 • 69 • В мире
В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок. Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что гражданку РФ освободили до следующего слушания, которое состоится 20 марта.
В США освободили из-под стражи задержанную ранее российскую актрису Ирину Усок. Об этом говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке.
Как сказано в сообщении, женщина освобождена из-под стражи 1 февраля в 15:00 (23:00 мск).
Отмечается, что актрису отпустили до следующего заседания в суде, которое назначено на 20 марта, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ирину Усок в США обвинили в киднеппинге. Как выяснилось, проблема заключалась в том, что Ирина Усок пыталась забрать в Россию ребёнка, отцом которого является гражданин США.
Ирина Усок известна широкому зрителю по работе в фильме "Мама, не горюй" или, например, в сериале "Даша Васильева - любительница частного сыска". Если говорить о театральной сцене, родным для Усок стало "Содружество актёров на Таганке".
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