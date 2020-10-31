Российской "элитке" хотят запретить лечение за рубежом и образование

Пункты политического меморандума на съезде Союза добровольцев Донбасса перечислил один из лидеров этого общественного движения, Андрей Пинчук. В качестве меры борьбы с коррупционерами-чиновниками в документе закреплена химическая кастрация за счёт самих преступников, а также полный запрет на лечение чиновников высокого ранга за рубежом, та же мера предлагается и для членов их семей.

Кроме того, в СДД полагают, что дети высших чиновников не должны претендовать на государственную службу, пока их родители также работают в системе. Ещё один принцип борьбы с коррупционерами основан на изъятии их имущества в счёт Жилого фонда малоимущих и сирот.

Напомним, принципы политического меморандума наверняка будут отражены и в программе участия СДД в выборах в Госдуму. О решении взять эту политическую высоту Царьград писал ранее.

Участники СДД обсудили сегодня множество важных вопросов и приняли меморандум. Фото: Царьград.

Полный текст политического меморандума союза редакция приводит ниже.

Политический меморандум

Союза добровольцев Донбасса

Участие Союза добровольцев Донбасса в общественно-политической жизни России осуществляется на основании продвижения следующих принципов:

В сфере защиты прав российских добровольцев:

Закрепление правового статуса русского добровольца в законодательстве Российской Федерации. Участие в защите интересов русских добровольцев в ходе парамилитарных конфликтов.

Борьба с коррупцией:

Химическая кастрация коррупционеров - за их счёт. Запрет высшим чиновникам и членам их семей пользоваться зарубежной медициной, системами образования. Запрет детям высших чиновников на период нахождения родителей у власти и в течение 3 лет после увольнения работать на государственной службе, а также участвовать в конкурсах на меры государственной поддержки и государственное финансирование. Изъятие имущества коррупционеров в Жилой фонд малоимущих и сирот (его создание как часть программных требований).

Борьба с бедностью:

Введение полноценного пропорционального налогообложения. Реорганизация Пенсионного фонда. Открытие на его основе Пенсионного банка с созданием индивидуального пенсионного счёта каждому гражданину с обязательным отчислением доли природной ренты (введение системы как часть программы). Формирование гарантированной "рентной" части пенсии и накопительной "заработанной".

Оздоровление государственной власти:

Введение системы централизованного индикативного государственного планирования. Введение вотума народного доверия как основания освобождения чиновников от должности и привлечения к ответственности. Определение количества и качества новых производственных предприятий, создания рабочих мест и роста заработной платы главным критерием оценки эффективности деятельности экономического и промышленного блока правительства и региональных властей.

Возрождение народного единства:

12. Введение запрета на трудовую миграцию.

13. Выделение Национального проекта "Приумножение народа" с полноценными мерами поддержки возвращения русских в Россию из соседних стран.

14. Включение в Конституцию и действующее законодательство чётко определённого определения "соотечественники" с фиксацией права на инициативную ирреденту (защиту своих прав и возвращение в единое русское пространство) на исторически русских территориях (в первую очередь Украины, Донбасса, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Казахстана, Прибалтики) с обязанностью руководства РФ по проведению переговоров и использованию иных законных международных инструментов по её обеспечению.