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Российской "элитке" хотят запретить лечение за рубежом и образование
31 октября 2020, 21:15 • 162 • Политика
Участие так называемой "элитки" в жизни стран мира, но только не России, - одна из самых эмоциональных тем обсуждения. Именно поэтому движение "Союз добровольцев Донбасса" в своём политическом меморандуме призвало запретить высшим чиновникам и членам их семей пользоваться зарубежной медициной, системами образования.
Пункты политического меморандума на съезде Союза добровольцев Донбасса перечислил один из лидеров этого общественного движения, Андрей Пинчук. В качестве меры борьбы с коррупционерами-чиновниками в документе закреплена химическая кастрация за счёт самих преступников, а также полный запрет на лечение чиновников высокого ранга за рубежом, та же мера предлагается и для членов их семей.
Кроме того, в СДД полагают, что дети высших чиновников не должны претендовать на государственную службу, пока их родители также работают в системе. Ещё один принцип борьбы с коррупционерами основан на изъятии их имущества в счёт Жилого фонда малоимущих и сирот.
Напомним, принципы политического меморандума наверняка будут отражены и в программе участия СДД в выборах в Госдуму. О решении взять эту политическую высоту Царьград писал ранее.
Участники СДД обсудили сегодня множество важных вопросов и приняли меморандум. Фото: Царьград.
Полный текст политического меморандума союза редакция приводит ниже.
Политический меморандум
Союза добровольцев Донбасса
Участие Союза добровольцев Донбасса в общественно-политической жизни России осуществляется на основании продвижения следующих принципов:
В сфере защиты прав российских добровольцев:
Борьба с коррупцией:
Борьба с бедностью:
Оздоровление государственной власти:
Возрождение народного единства:
12. Введение запрета на трудовую миграцию.
13. Выделение Национального проекта "Приумножение народа" с полноценными мерами поддержки возвращения русских в Россию из соседних стран.
14. Включение в Конституцию и действующее законодательство чётко определённого определения "соотечественники" с фиксацией права на инициативную ирреденту (защиту своих прав и возвращение в единое русское пространство) на исторически русских территориях (в первую очередь Украины, Донбасса, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Казахстана, Прибалтики) с обязанностью руководства РФ по проведению переговоров и использованию иных законных международных инструментов по её обеспечению.
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