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Российской базе в Белоруссии быть? Песков дал чёткий ответ
02 сентября 2020, 17:15 • 85 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал чёткий ответ на вопрос журналистов о возможном развёртывании российской базы в Белоруссии. Он отрезал, что данная тема "сейчас не на повестке дня".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил на вопрос о возможном развёртывании нового военного объекта ВС РФ на территории Белоруссии.
Он также рассказал о возможных темах, которые будут обсуждаться в рамках скорого визита в РФ главы Минобороны соседней республики.
Пресс-секретарь напомнил, что между странами существуют прочные контакты в самых разных областях. Он, в частности, упомянул соглашение о Союзном государстве и ОДКБ.
До этого в Минске уже опровергли слухи о намерениях по размещению военного объекта России в республике. Ещё в конце предыдущего года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что все разговоры об этом - просто "болтовня".
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