Российской базе в Белоруссии быть? Песков дал чёткий ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил на вопрос о возможном развёртывании нового военного объекта ВС РФ на территории Белоруссии.

Расположение военной базы в Белоруссии сейчас не на повестке дня, - подчеркнул представитель Кремля.

Он также рассказал о возможных темах, которые будут обсуждаться в рамках скорого визита в РФ главы Минобороны соседней республики.

Пресс-секретарь напомнил, что между странами существуют прочные контакты в самых разных областях. Он, в частности, упомянул соглашение о Союзном государстве и ОДКБ.

До этого в Минске уже опровергли слухи о намерениях по размещению военного объекта России в республике. Ещё в конце предыдущего года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что все разговоры об этом - просто "болтовня".