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Российскому политологу запретили въезд в ЕС по требованию Польши

14 января 2018, 18:09  •  227 • Политика

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российский политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз. Об этом он сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС по телефону.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он. По словам политолога, он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

Бондаренко добавил, что в настоящее время его готовят к депортации: "Сейчас меня повезут под конвоем в другой берлинский аэропорт - Шенефельд, оттуда уже вылечу в Москву". С чем конкретно может быть связан запрос Польши, он не знает. "Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил журналист.

Бондаренко является директором Фонда прогрессивной политики и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.

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