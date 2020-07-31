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Российскому газу грозят тяжёлые времена? Эксперт по энергетике назвал топливо будущего
31 июля 2020, 08:05 • 41 • Политика
Эксперт по энергетике пророчит российскому газу тяжёлые времена из-за интереса к водороду. Это возобновляемый источник энергии, который на 100% экологичен, так как после его выработки остаётся лишь вода, утверждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Российскому газу в ближайшие 15-30 лет грозят тяжёлые времена из-за перехода Европы на "чистые" источники энергии, особенно водород. Такое мнение выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Он считает, что вторая половина ХХI века знаменует собой массовый переход к водороду как основному источнику электроэнергии. Потому что это возобновляемый источник энергии, который на 100% экологичен, так как после его выработки остаётся лишь вода.
При этом стоит отметить, что ранее точно такие же надежды возлагались на энергию ветра и солнца. Однако практика показала, что данные источники энергии значительно уступают традиционным способам получения электроэнергии.
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