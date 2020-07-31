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Российскому газу грозят тяжёлые времена? Эксперт по энергетике назвал топливо будущего

31 июля 2020, 08:05  •  41 • Политика
Эксперт по энергетике пророчит российскому газу тяжёлые времена из-за интереса к водороду. Это возобновляемый источник энергии, который на 100% экологичен, так как после его выработки остаётся лишь вода, утверждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Российскому газу в ближайшие 15-30 лет грозят тяжёлые времена из-за перехода Европы на "чистые" источники энергии, особенно водород. Такое мнение выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Он считает, что вторая половина ХХI века знаменует собой массовый переход к водороду как основному источнику электроэнергии. Потому что это возобновляемый источник энергии, который на 100% экологичен, так как после его выработки остаётся лишь вода.
"Думаю, водород будет ключевым источником энергии начиная со второй половины нашего века. Его можно запасать, как любой газ. Также из него можно вырабатывать электроэнергию с помощью топливных элементов на его основе", - сказал Сергей Пикин в интервью Nation News.
При этом стоит отметить, что ранее точно такие же надежды возлагались на энергию ветра и солнца. Однако практика показала, что данные источники энергии значительно уступают традиционным способам получения электроэнергии.

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