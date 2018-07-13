Российскому бизнес-блогеру запретили въезд на Украину из-за репортажа о Сирии

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Российский бизнес-блогер Дмитрий Портнягин не сможет посещать Украину из-за запрета, который наложили власти страны. Причиной этому стал эксклюзивный видеорепортаж из Сирии, который Дмитрий снял для своего YouTube-канала «Трансформатор». В 35-минутном ролике – уникальные кадры с военной базы, интервью c российскими солдатами и местными жителями, Сирия глазами обычного человека.

О возможном ограничении на въезд Дмитрию сообщил президент клуба «Трансформатор.Украина» Артем Майдан, который на следующий день после выхода выпуска о Сирии на канале «Трансформатор» сделал публичное заявление о закрытии клуба в одностороннем порядке.

Ссылка на публичное заявление Артема Майдана: https://youtu.be/FZpxolVLPdk

30 июня Дмитрий Портнягин появился в списках чистилища украинского сайта Миротворец. По официальной информации, опубликованной на Миротворце, Дмитрий числится «пособником российских оккупантов», а указанными причинами запрета въезда являются «манипулирование общественно-значимой информацией, одностороннее пропагандистское освещение событий в зоне военного конфликта, оправдание военных преступников Вооруженных Сил РФ в Сирии, воюющих на стороне местного диктатора Башара Ассада».

В следующем видеорепортаже на канале «Трансформатор» Дмитрий Портнягин комментирует произошедшие ограничения: «Я не понимаю, почему так происходит. Мы два года развивали бизнес не только в России, но и в Украине. Мы много выступали, много снимали украинских предпринимателей. Мы также сделали этот тренд предпринимательства в этой стране. Почему в одночасье можно взять и просто закрыть въезд человеку, который не пропагандирует войну и не поддерживает никакую сторону?».

Ссылка на комментарий Дмитрия Портнягина: https://youtu.be/S1upfWc7lq4

Напомним, 27 июня на YouTube-канале «Трансформатор» вышел видеорепортаж о том, что на самом деле творится в Сирии, как живут мирные жители сирийских городов, где спят и что едят российские солдаты – блогер, находящийся в гуще событий и своими глазами наблюдавший за их развитием, рассказал об этом в своем видеосюжете.

«Я много езжу по миру, общаюсь с абсолютно разными людьми, много учусь, видел от самых беднейших до самых развитых стран, переживал сильные взлеты и жесткие падения. Могу сказать, что жизнь очень-очень многогранна! Все меняется вокруг, когда выходишь за рамки привычного тоннельного мышления, когда смотришь на все происходящее с разных сторон и не делаешь никаких выводов, никого не критикуешь. Это сложно, но каждый из нас должен научиться это делать – это прямой путь к саморазвитию. Это место я хотел посетить давно и у нас получилось это сделать вместе с группой экспертов и журналистов. Я был первым YouTube-блогером из России в Сирии. Это была самая волнительная поездка в моей жизни, хоть я и старался это не показывать. Заранее сообщаю, что я никогда никакого отношения не имел к правительству, кроме того, что являюсь гражданином нашей страны» – говорит Дмитрий Портнягин в своем аккаунте Instagram в день публикации видеорепортажа на канале.

Видео о Сирии: https://www.youtube.com/watch?v=LpQLZ6u11zI

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