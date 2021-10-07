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Российского представителя лишили слова прямо перед выступлением на совете ООН

07 октября 2021, 09:50  •  40 • Политика
Фото: Xinhua/ XinHua/ www.globallookpress.com
Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма
Во время 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая в связи с пандемией коронавируса проходила в онлайн-формате, представителю от Крыма сообщили о том, что он не сможет выступить со своей речью. Такое заявление сделали прямо перед тем, как по плану ему должны были дать слово. Об этом рассказал Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, который принимал участие во встрече.
Он пояснил РИА "Новости", что запись его выступления была отправлена для согласования заблаговременно – ему отвели время, чтобы произнести речь, но все пошло не так, как официально планировалось.
"В последний момент узнал, что мое выступление снято (с повестки)", – заявил он.
Представители ООН объяснили решение тем, что на сессии должны выступить слишком много участников, поэтому на представителя от России не хватит времени. Однако, полагает Чегринец, выступление не прошло цензуру, поскольку в организации предвзято относятся к крымчанам.
Он пояснил, что его речь касалась нарушения прав человека в Крыму со стороны Украины – представитель полуострова намеревался опровергнуть заявления Киева о том, что в регионе преследуют крымских татар и ущемляют украинцев, передает URA.RU. 

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