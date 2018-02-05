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Российского “крутого парня” причислили к врагам Незалежной

05 февраля 2018, 09:24  •  422 • Политика
Российский актер Игорь Лифанов попал в базу данных украинского “Миротворца”
Российский актер Игорь Лифанов, сыгравший главную роль в сериале "Дикий", попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Стало известно, что российский актер Игорь Лифанов попал в базу данных украинского сайта “Миротворец”. Напомним, что Лифанов известен зрителем по роли в сериале “Дикий”. Также актер пользуется популярностью у зрителей благодаря своему амплуа “крутого парня” и соответствующим ролям.
Теперь его причислили к “пособникам террористов” и “врагам Незалежной”. На сайте говорится, что Лифанов сознательно “нарушил границу Украины, чтобы проникнуть в Крым для участия в пропагандистских мероприятиях”. Напомним, что в пресловутом черном списке уже десятки российских актеров и певцов.

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