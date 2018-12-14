Российского историка не пустили в Латвию из-за "угрозы национальной безопасности страны"

Прилетевшему в рижский аэропорт российскому историку Геннадию Бордюгову сотрудники погранслужбы сообщили, что он включен в черный список как "лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны", и въезд на территорию Латвии ему запрещен.

В аэропорту города Риги латышские пограничники не пропустили российского историка, руководителя Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадия Бордюгова, сообщив ему, что он объявлен персоной нон грата в стране, передает информагентство Nation News.

Информацию об инциденте разместил на своей странице в Facebook экс-сотрудник посольства России в Латвии Владимир Симиндей. По его словам, в аэропорту Бордюгову объяснили, что он по распоряжению министра внутренних дел Латвии вошел в черный список как "лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны".

От МВД Латвии официальных комментариев пока не поступало.