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Российское вооружение обеспечило Армении господство в воздухе Закавказья: Азербайджан сомневается

14 января 2020, 20:24  •  84 • Аналитика

Армянские военные эксперты с недавних пор принялись с очень большой степенью уверенности утверждать, что отныне их страна может претендовать на, практически, полное и безраздельное господство в небе продолжающего оставаться взрывоопасным Закавказского региона. Как минимум – в соотношении с аналогичными возможностями Азербайджана, в котором в Ереване продолжают видеть основного военно-политического вероятного противника. О чем конкретно в данном случае может идти речь, и так ли это?


Прежде всего, о начавшихся уже поставках в эту страну многоцелевых истребителей Су-30СМ, первые четыре из которых в конце прошлого года приземлились в аэропорту Ширак в Гюмри. Как ожидается, в планах Еревана приобретение от 12 до 16 таких боевых машин. О том, какое значение там придается этой сделке, более, чем убедительно свидетельствует присутствие на церемонии приема прибывших из России истребителей не только всего военного руководства Армении, но и ее премьер-министра Никола Пашиняна. Несмотря на выдвигаемые некоторыми скептиками сомнения в целесообразности приобретения столь дорогих самолетов (хотя, будучи членом ОДКБ, Ереван получил их по внутрироссийской стоимости, а не по рыночной), восторгам армянских военных по поводу этой покупки нет предела. Еще бы – ведь Су-30СМ изначально предназначен именно для завоевания абсолютного господства в воздухе, а свои отличные боевые качества эта машина сполна продемонстрировала в той же Сирии.



Отныне в Армении позволяют себе свысока посматривать на Баку: мол, не получив в Москве согласия на закупку таких же истребителей, там не нашли ничего лучшего, чем выбрать в качестве альтернативы им JF-17 Thunder, выпускаемые по китайской лицензии в Пакистане. Армянские эксперты в области вооружений с большим смаком разбирают тактико-технические характеристики обеих боевых машин, по которым Су-30СМ, понятное дело, обходит конкурента во всех отношениях. И потолок полета у него почти на полторы тысячи метров больше, и точек подвески средств поражения чуть ли не вдвое против «пакистанского китайца», а уж о боевой нагрузке и говорить не приходится - 8000 кг против 3600 у JF-17 Thunder. Оно, впрочем и неудивительно – эта машина, в отличие от нашего грозного «хозяина неба» изначально разрабатывалась в качестве легкого истребителя – и не более того.

Да и вообще – все теории о закупке этих самолетов Азербайджаном пока что можно рассматривать исключительно, как версии, более или менее вероятные. Да, вроде бы переговоры ведутся. Однако, на какой они находятся стадии, о поставке какого количества машин и в какие конкретно сроки может идти речь – тайна, покрытая мраком. Сегодня же Баку располагает исключительно советскими образцами боевой авиации в виде штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29. Тоже, конечно, хорошие машины (особенно в умелых руках), однако Су-30СМ они, конечно, никак не соперники.

В немалой степени энтузиазм тех, кто в Армении говорит о непререкаемом превосходстве, достигнутом в воздухе, является и существенное обновление и усиление этой страной своих средств ПВО, за счет, опять-таки новейших образцов продукции российского ВПК. В первую очередь тут, кончено, нужно упомянуть комплексы ЗРК «Тор-М2», также недавно поступившие на вооружение тамошней армии. В сочетании с ранее приобретенными Ереваном ЗРК «Бук» и, конечно, системами С-300 они, по мнению местных военных специалистов, позволяют говорить о создании полноценной и всеобъемлющей системы противовоздушной обороны страны как на дальнем, так на среднем и ближнем уровнях. Последние события на Ближнем Востоке достаточно убедительно показали всю важность именно этого звена в защите любого государства, так, что радость армянских военных вполне понятна.

Но в Азербайджане сомневаются в превосходстве Армении в воздухе Закавказья.

Всю эту волну энтузиазма несколько нивелирует наличие у Азербайджана, опять-таки российских, комплексов С-300, являющихся серьезным аргументом для «выяснения отношений» систем ПВО, если таковое, не дай бог произойдёт (а некоторым внешним силам хотелось бы). Возможно, такой фактор азербайджанского ПВО - к лучшему – дабы ни у одной из сторон радость от приобретения новых образцов вооружений не переросла в воинственный зуд и желание применить их по прямому назначению. Вот это точно никому не нужно – ни в Закавказье, ни в России.
Александр Харалужный

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