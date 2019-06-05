|
Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины
05 июня 2019, 23:09 • 87 • Украина
Сухогруз Melita под флагом России в связи со штормовой погодой отклонился от курса и вошёл в украинские территориальные воды. Об этом информирует пресс-центр ВМС Украины.
@navy.mil.gov.ua Facebook
По его данным, 5 июня на западе от Тарханкутского полуострова сухогруз, шедший из порта Астрахань в порт Констанца, был вынужден углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.
Отмечается, что судно обнаружили на траверзе Тендровской косы и опросили согласно протоколу.
В ВМС добавили, что судно было направлено в пункт назначения без задержек, несмотря на «формальные основания для задержания».
В марте грузовое судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2019, 19:24
|
31 мая 2019, 06:54
|
03 июня 2019, 01:24
|
03 июня 2019, 09:24
|
01 июня 2019, 18:39
|
05 июня 2019, 10:24
|
02 июня 2019, 07:39