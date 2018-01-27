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Российское судно "Янтарь" сделает перерыв в поисках аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

27 января 2018, 00:54  •  126 • В мире
Корабль покинет зону поисков, чтобы пополнить запасы еды и продовольствия.
Российское исследовательское судно "Янтарь" в ночь с пятницы на субботу 27 января покинет область поисков бесследно исчезнувшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Корабль отправится пополнить запасы продовольствия и горючего, после чего вновь вернется к поискам пропавшей субмарины, сообщает пресс-служба ВМС Аргентины.
Уточняется, что "Янтарь" возьмет курс на порт Буэнос-Айреса, где судно пополнит запасы еды и воды. Затем корабль поплывет в Монтевидео, где будет осуществлена его дозаправка.
Но даже покидая область поисков исчезнувшей подлодки, исследовательское судно продолжит сканировать дно своим многолучевым эхолотом, двигаясь по предполагаемому маршруту субмарины "Сан-Хуан". При этом в районе поисковой операции продолжит работать еще четыре корабля, один из которых снабжен российским подводным исследовательским аппаратом "Пантера Плюс".
Напомним, что подлодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" исчезла у берегов Южной Америки в середине ноября 2017 года. На ее борту находилось 44 члена экипажа. По просьбе властей Аргентины, российские суда осуществляют посильную помощь в поисках пропавшей субмарины.

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