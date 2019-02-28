Российское судно «Норд» больше не будут выставлять на торги на Украине

Украина больше не будет выставлять на электронные торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УНН.

«Учитывая результаты первых и повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества… рассматривается целесообразность изменения пути управления активами (судна «Норд». — RT)», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В ведомстве рассматривают возможность передачи судна «в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях».

Ранее Украина повторно выставила на торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд» со снижением цены на 20% после неудачной попытки продать его в конце декабря 2018 года.