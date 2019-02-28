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Российское судно «Норд» больше не будут выставлять на торги на Украине
28 февраля 2019, 16:39 • 104 • Украина
Украина больше не будет выставлять на электронные торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УНН.
© Государственная пограничная служба Украины
«Учитывая результаты первых и повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества… рассматривается целесообразность изменения пути управления активами (судна «Норд». — RT)», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В ведомстве рассматривают возможность передачи судна «в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях».
Ранее Украина повторно выставила на торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд» со снижением цены на 20% после неудачной попытки продать его в конце декабря 2018 года.
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