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Российское судно «Норд» больше не будут выставлять на торги на Украине

28 февраля 2019, 16:39  •  104 • Украина
Украина больше не будет выставлять на электронные торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УНН.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Учитывая результаты первых и повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества… рассматривается целесообразность изменения пути управления активами (судна «Норд». — RT)», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В ведомстве рассматривают возможность передачи судна «в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях».

Ранее Украина повторно выставила на торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд» со снижением цены на 20% после неудачной попытки продать его в конце декабря 2018 года.

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